Festa salentina con orecchiette Forette ospita un po’ di Puglia

Per due giorni, a Forette di Vigasio, si potranno vivere le tradizioni culinarie e musicali del Salento. La Festa dell’orecchietta, che si svolgerà sabato e domenica in via Cesare Sinibaldi, ha infatti come peculiarità proprio quella di proporre le tipicità del territorio pugliese. D’altronde, ad organizzarla, è un gruppo di amici che abitano in Veneto ma che sono originari di quelle zone, i quali hanno dato vita ad un’associazione chiamata Sogno salentino, la quale ha come scopo quello di far conoscere il Salento ed i suoi prodotti. Per questo, il sodalizio svolge le proprie iniziative con il patrocinio della presidenza della Regione Puglia e del Comune di Otranto. La festa, che è promossa con il patrocinio anche del Comune di Vigasio, avrà ovviamente come tema gastronomico principale la degustazione della pasta pugliese. Domenica, poi, ci saranno anche corsi gratuiti di preparazione delle orecchiette. Siccome quella salentina è anche una terra di musica, entrambi i giorni della manifestazione ci sarà la possibilità di frequentare, sempre gratuitamente, lezioni di tamburello e di pizzica, la danza pugliese diventata famosa nel mondo negli ultimi anni. Si ballerà con i Tamburrelisti di Torrepaduli. •

LU.FI.