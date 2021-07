Variante alla Statale 12, agricoltori contro il tracciato

L’attesa variante alla Statale 12, opera la cui necessità viene urlata da decenni da cittadini e amministratori dei quartieri a Sud di Verona, in particolare Cadidavid, e dei Comuni di Buttapietra, Castel d’Azzano e Vigasio, trova una, sinora imprevista, richiesta di modifica. Anche se tutti sono d’accordo sulla necessità di far sì che l’intenso traffico che percorre l’arteria venga portato al di fuori dei popolosi centri abitati che attraversa, c’è chi chiede che il tracciato previsto venga cambiato. Una cinquantina di persone, tra imprenditori agricoli e cittadini, di Buttapietra hanno infatti presentato alla sindaca Sara Moretto una petizione in cui domandano una revisione del percorso contenuto nel progetto preliminare. Sottolineano che la strada interesserebbe un territorio che fa parte della fascia delle risorgive, che è inserito nella rete ecologica provinciale come «area di fragilità ambientale e di delicato equilibrio idrogeologico» ed è riconosciuto di rilevante importanza storico-culturale dal Comune. «Non siamo assolutamente contrari alla realizzazione della variante, ma vorremmo che fosse posta maggiore attenzione ad un territorio che è di grande valore paesaggistico, ricco di storia, cultura e preservato da secoli», afferma Francesca Marinelli, promotrice della petizione, che è la titolare della storica azienda agricola Corte Zera. «Qui non si tratta solo di interessi privati, in quanto in zona ci sono già stati espropri per la realizzazione dell’acquedotto, del metanodotto e della ferrovia, ma della preoccupazione per il possibile danno che l’alterazione del delicato equilibrio idrogeologico delle risorgive provocherebbe alla biodiversità ambientale e al territorio agricolo», aggiunge Marinelli. La quale spiega che il nuovo tracciato attraverserebbe anche la nuova pista ciclopedonale delle risorgive. Marinelli ricorda che due anni fa Pietro Zangheri, già presidente dell’Ordine veneto dei geologi, e Bruna Basso, presidente dell’Ordine degli agronomi forestali di Padova, avevano rimarcato l’importanza di Corte Zera, che è sotto la tutela dei Beni ambientali ed è stata edificata nel ‘600 in luoghi in cui venne combattuta una battaglia tra Cimbri e Romani, formulando alcune ipotesi alternative. Alberto De Togni, presidente di Confagricoltura Verona, rivela, intanto, che della questione ha parlato con Elisa de Berti, vicepresidente della Regione Veneto. «Si è dimostrata molto sensibile e disponibile a trovare una soluzione», rimarca De Togni. La stessa De Berti, ieri a Buttapietra per altri motivi, conferma che «in Regione sono arrivate segnalazioni, in seguito alle quali è stato chiesto ai tecnici che stanno redigendo il progetto definitivo di fare tutto il possibile per limitare i disagi che può portare la strada», anticipando che «entro settembre ci saranno gli elaborati pronti». A Vigasio, intanto, l’opposizione indetto un incontro sui possibili impatti della variante che si svolgerà lunedì alle 19 nella sala civica di Isolalta. All’approfondimento parteciperanno Alessia Rotta, presidente della Commissione ambiente della Camera, la consigliera regionale Annamaria Bigon ed il consigliere provinciale Alessio Albertini.•.