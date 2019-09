«Tortellini e Dintorni» sposa arte e cultura

Far conoscere l’enogastronomia e le bellezze del territorio, anche con una serie di eventi collaterali. È questa l’idea guida dell’edizione del decennale di Tortellini e Dintorni (TeD), manifestazione che si svolgerà da venerdì a domenica a Valeggio. L’evento, organizzato dall’Associazione Percorsi, dalla Pro loco, dai pastifici e dai ristoratori valeggiani, col supporto dell’amministrazione comunale e di vari enti e associazioni, prevede due percorsi di degustazione (al costo di 24 euro ciascuno) che si snoderanno per il centro storico, con mostre, artisti di strada, laboratori, visite guidate e tanta musica nelle varie piazzette. La complessità dell’organizzazione l’ha rimarcata ieri, durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse valeggiana tenutasi nel castello scaligero, Marileno Brentegani, coordinatore del tavolo tecnico e presidente dell’Associazione Percorsi. «Tortellini e Dintorni è un’alleanza tra vari soggetti, dal Comune al mondo enogastronomico», ha dichiarato Brentegani, «che ha permesso di progettare un evento ormai atteso non solo a livello provinciale che ci spinge a porre attenzione all’ambiente e alle bellezze storico-paesaggistiche». Sulla stessa falsariga anche il presidente della Pro loco, Gianluca Morandini: «Come per altre manifestazioni valeggiane puntiamo a uno stile che sia al contempo curato e vivace». Tra gli appuntamenti confermati le visite guidate gestite dal gruppo Ctg El Vissinel, con partenza sabato alle 17 e domenica alle 10 davanti al palazzo municipale. All’interno di questo vi saranno anche alcuni elaborati delle tesi di laurea su Valeggio realizzate dagli studenti del Politecnico di Milano e i laboratori didattici per imparare a realizzare i tortellini, la torta delle rose e le pesche sciroppate. Di rilievo l’incontro di domenica sera a palazzo Guarienti, curato dall’Associazione Grumo, con Paolo Pileri, docente del Politecnico di Milano, che presenterà il progetto «Vento, rigenerare il territorio a colpi di pedali e paesaggi». Sempre in serata, nella suggestiva corte Rabbi, dove vennero girate alcune scene del film Senso di Visconti, l’Associazione Arti e Mestieri Musica organizza un concerto tributo a Lucio Battisti. «Il connubio di sapori, musica e del romanticismo offerto dal nostro centro storico», ha sostenuto il sindaco, Alessandro Gardoni, «ha saputo incantare in questi anni migliaia di persone e dimostrare che a Valeggio regna il valore dell’accoglienza». •

