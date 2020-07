Dopo aver appreso su diverse testate giornalistiche la triste notizia del diniego da parte di una struttura ricettiva in Toscana, della prenotazione di Davide Passerini, sindaco di Fombio, piccolo paese della provincia di Lodi, e che e risiede a Codogno, il sindaco Alessandro Gardoni lo invita a Valeggio sul Mincio.

«Sono davvero dispiaciuto – afferma Gardoni -. Ora che il nostro paese deve ripartire, seppur in maniera differente da prima, non posso pensare ad atteggiamenti denigratori verso chi ha lottato nei mesi passati per uscire da una crisi sanitaria che ha paralizzato non solo l’Italia». La reazione positiva e di apertura è arrivata non solo dal sindaco, ma anche da parte dei gestori del B&B Regia Rosetta – Royal Rooms di Borghetto e di altri valeggiani che si sono detti felici di poter accogliere chiunque voglia soggiornare a Valeggio sul Mincio, senza esclusione alcuna. «Saremmo davvero felici di poterlo ospitare e di potergli mostrare le nostre bellezze - conclude il sindaco -, oltre che fargli sentire la nostra vicinanza, immutata dall’inizio dell’emergenza sanitaria». Il primo cittadino ha inoltrato una lettera al sindaco Passerini e spera di ricevere presto una risposta positiva.