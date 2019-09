Inizia la rassegna culturale Prima serata sulle ciclovie

Parte da un tema sensibile per il territorio come quello delle ciclovie, del loro legame col paesaggio e del conseguente impatto economico, il primo appuntamento della rassegna culturale Parole tra le Mura. Inizierà domani alle 21 nel cortile di palazzo Guarienti e proseguirà fino al 29 settembre. Durante la serata, organizzata dalla neonata Associazione di promozione sociale Grumo, verrà infatti presentato da Paolo Pileri, docente del Politecnico di Milano, il Progetto Vento, la più imponente delle piste ciclabili italiane. Si tratta di una dorsale cicloturistica tra Venezia e Torino che porterebbe 400 mila visitatori all’anno, creando almeno 2.000 posti di lavoro e un indotto di 100 milioni. Il 15 settembre toccherà poi a Matteo Gracis, esperto di cultura della canapa e consulente di gruppi d’investimento e aziende del settore, che ha appena pubblicato il libro Canapa, una storia incredibile. Il 22 settembre Damir Ivic, storica firma della rivista musicale Il Mucchio Selvaggio, responsabile di produzione per Dna Concerti e giornalista per Soundwall, parlerà dei cambiamenti nel mondo della musica. Alla fine dell’incontro si esibiranno Caterina Dal Zen e Michele Fasoli (Dj Fazo), in arte Wide Blue. Infine il 29 settembre sarà ospite Carlo Saletti, storico e regista teatrale, che presenterà il cortometraggio prodotto da Créa Custoza Il nome degli Eroi, su Chernobyl e i primi che intervennero sul luogo dell’incidente nucleare. «Grumo è composta da under 30», dichiara Emanuele Zoccatelli, uno dei fondatori, «e nasce come prosecuzione dell’esperienza di Humus, che aveva la sede a Villa Zamboni (ora chiusa, ndr), per promuovere la cultura. Faremo parlare gli esperti, anche per contrastare la diffusione di fake news. In questa prima attività siamo stati aiutati da Bando alle ciance, un progetto intercomunale. A partire da domenica 15 ci saranno dalle 19 anche un food truck e una postazione bar per potersi scambiare qualche parola».

A.F.