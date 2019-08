Il mondo del Cosplay al parco Sigurtà

Si svolgerà domenica al Parco giardino Sigurtà la tredicesima edizione del Magico mondo del Cosplay, appuntamento dedicato a persone che s’ispirano ai tanti personaggi provenienti dal mondo dei cartoons, del cinema e della fantasia. Intanto fioccano le iscrizioni, già aperte online sul sito del parco, per partecipare come cosplayer. Chi entrerà in costume avrà infatti diritto all’entrata gratuita. Durante la giornata saranno allestite tre escape room (stanze dove si risolvono dei giochi) a tema, da Harry Potter a Frozen e Stranger Things. Poi sfilate condotte dalla cosplayer veronese di fama mondiale Giorgia Cosplay e dal comico e conduttore tv Omar Fantini. Inoltre, concerto di Giorgio Vanni Toon Tunz, animazione di Think Comics, il concerto degli ANIMEniacs Corp, per un viaggio nelle canzoni Disney, gli show dell’imitatore Alberto Pagnotta e del doppiatore di cartoni animati Pietro Ubaldi, dell’attore Andrea Santonastaso, del gruppo Steampunk Nord-Est. Infine, raduno di principesse Disney, tana del Nerd Official e Marco Spatola che interpreterà Tony Stark. •

A.F.