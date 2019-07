Il film girato con occhi affetti da maculopatia

Far conoscere cosa prova chi soffre di maculopatia degenerativa senile (Mds), usando le arti visive e partendo dall’esperienza vissuta con la madre affetta dalla patologia. Questo l’intento del trentaquattrenne Francesco Zorzi, valeggiano che ha aperto lo studio di Visual Design No-rocket a Amsterdam in Olanda. E il 19 luglio ha presentato il cortometraggio «Macula-Il teatro è nella mente» al Lago Film Festival, dedicato al cinema indipendente, che si tiene a Revine di Lago in provincia di Treviso. Lì il film è stato presentato in prima assoluta e ha concorso nelle due sezioni dedicate al premio Regione del Veneto e alla colonna sonora. «Questo progetto», spiega Francesco Zorzi, «è nato dalla necessità personale di far chiarezza su una malattia che mia madre ha da circa 15 anni e vuole essere un modo per avvicinare le persone a questi temi, facendo intravedere il mondo visto dagli occhi e dalla mente delle persone affette da queste patologie, in modo da togliere i tabù spesso collegati a queste esperienze». Un mondo che spesso si trasforma, producendo allucinazioni visive che vengono spesso identificate come sindrome di Charles Bonnet, dal nome del medico svizzero che per primo le descrisse nel 1700. Il progetto di Francesco Zorzi era iniziato come un progetto di ricerca che lo vedeva approfondire, come borsista dell’American Academy in Rome, il rapporto tra occhi e cervello, utilizzando il design e le arti visive per parlarne e per tentare di rimuovere alcuni tabù che circondano la patologia di cui soffre la madre. Ma il giovane valeggiano, che insegna all’Accademia delle Belle arti di Siracusa, è partito anche dal diario della madre che ha annotato quanto ha vissuto in questi anni. In esso lei annota lo sviluppo della malattia, l’impressione di trovarsi immersa in una nebbia fitta, quasi una bolla, che impedisce di riconoscere le persone che incontra, se non andando a pochi centimetri dal viso. E poi le allucinazioni che creano animali inesistenti, farfalle e serpenti vividamente colorati che poi spariscono. Immagini che da una parte fanno paura e dall’altra compagnia, con la sensazione che le persone che stanno intorno non capiscano fino in fondo ciò che uno vive. A questo s’aggiunge il timore di risultare strana che rischia di produrre isolamento, se non ci fosse la consapevolezza di pensare di essere «normale alla mia maniera». La situazione della madre ha stimolato ulteriormente il figlio che, dopo aver studiato Product Design al Politecnico di Milano, aveva abbandonato il contesto industriale. «Incontrai i designer dello studio Formafantasma», ricorda Zorzi, «a un workshop del 2011 a Interzona e mi proposero di trasferirmi a Eindhoven per collaborare con loro come assistente. Mi sono così occupato di progetti ibridi che toccano varie discipline, dall’illustrazione al design. Da allora ho continuato su quella strada e spero con Macula di dare una mano a chi ha questo problema». •

Alessandro Foroni