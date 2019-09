I manager della ristorazione si formano a palazzo Guarienti

I manager della ristorazione veneta si formeranno a Valeggio. La sperimentazione dell’anno scorso, quando palazzo Guarienti aprì le porte alla prima classe del corso in Restaurant business management, che aveva precedentemente esordito all’alberghiero Carnacina di Bardolino, è andata a buon fine e ora la sede è stata spostata in via definitiva. Il percorso formativo fa capo all’Its Academy Turismo Veneto di Jesolo, è di durata biennale e propone alta formazione post diploma. È finanziato come tutti i progetti Its da Miur (ministero dell’Istruzione, ndr) e Regione attraverso il Fondo sociale europeo. Punta a formare esperti con competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. «Per la prima volta il biennio verrà completato in un’unica sede», spiega la direttrice della Fondazione Its, Enrica Scopel, «altra novità consiste nella decisione della Regione di finanziare quattro residenzialità per consentire anche a studenti provenienti da lontano di frequentare a Valeggio». Alla base della decisione di traslocare in riva al Mincio, la forte vocazione enogastronomica e turistica espressa dal Comune, che conta un elevato numero di attività di ristorazione oltre a strutture come l’Altomincio, il parco acquatico Cavour e il giardino Sigurtà. «Il nostro biennio non forma cuochi, barman o personale di sala. I manager della ristorazione saranno impiegati nella gestione delle risorse, nella comunicazione del prodotto enogastronomico integrato al turistico, nella predisposizione di proposte innovative, al passo con le tendenze e in grado di incrociare i gusti di un mercato sempre più rapido e globale», prosegue Scopel. I diplomati saranno i futuri responsabili di unità ristorative e alberghiere, di banqueting ed eventi, di catering e crocieristica, di cantine vitivinicole, numerose nella zona di produzione del Custoza. La collaborazione offerta da realtà locali come Altomincio e Sigurtà si è rivelata vincente. «Il biennio prevede che un monte ore di docenza sia riservato agli imprenditori di settore. Ristoratori, gestori di bar e di strutture turistiche si sono resi disponibili a ospitare stage e visite da parte degli studenti», conferma il vicesindaco con delega alle politiche del Lavoro, Marco dal Forno. Ora è tempo di raccogliere le ultime candidature tra i diplomati interessati alla specializzazione, disponibile in Veneto anche a Treviso. L’open day per acquisire informazioni è previsto domani alle 17.30 a palazzo Guarienti. Poco prima, alle 15, a Bardolino, open day per il corso in Hospitality management, che ha sede all’alberghiero Carnacina. Le candidature sono aperte fino al 16 settembre; le selezioni per entrambi gli indirizzi si svolgeranno a Bardolino il 24 e 25 settembre. I posti disponibili per ciascun indirizzo sono 25. Il lavoro al conseguimento del diploma è praticamente garantito: 96 per cento dei corsisti risulta occupato e l’85 per cento con un ruolo in linea con gli studi. •

VA.ZA.