Diecimila visitatori al parco Sigurtà per il mondo Cosplay

Sono arrivati in diecimila per il 13esimo appuntamento de Il magico mondo dei Cosplay al Parco giardino Sigurtà, dedicato a chi vuole ispirarsi ai tanti personaggi provenienti dal mondo dei cartoons, del cinema e della fantasia. Quello del Parco Sigurtà è ormai diventato il primo raduno italiano, se si eccettua una manifestazione come Lucca Comics che copre ambiti diversi e si snoda su più giornate. Tra i visitatori c’erano infatti quattromila Cosplayer che hanno impersonato personaggi delle serie più varie, dai classici Disney agli Avengers, con una parata di principi e principesse. E già dalla mattina s’allungava la fila soprattutto alla escape room (stanza dove si risolvono dei giochi) a tema Harry Potter, la più gettonata, ma non mancavano persone a quelle di Frozen e di Stranger Things. Verso le 15 sono iniziate le sfilate condotte dalla cosplayer veronese di fama mondiale Giorgia Vecchini (in arte Giorgia Cosplay) e dal comico e conduttore tv Omar Fantini, seguite dal concerto di Giorgio Vanni Toon Tunz, un mix tra il mondo delle sigle dei cartoni animati e le sonorità dance. Ad accompagnare le varie fasi l’animazione di Think Comics. «Sono sempre più gli appuntamenti di settore ogni fine settimana», afferma Simone Bazzanella di Think Comics, «ma un ambiente come quello del Parco Sigurtà è unico». Tra i personaggi presenti alla kermesse c’è anche Pietro Ubaldi, noto doppiatore, oltreché conduttore televisivo e cantante che è stato la voce di tanti personaggi dei cartoons, dal gatto Giuliano di Kiss Me Licia al Conta Dacula, da David Gnomo a Bestia negli Insuperabili X-Men, da Taz di Tazmania fino all’intramontabile successo del gatto spaziale Doraemon. Ubaldi è noto anche per la sua presenza in molte sigle di Cristina D’Avena, da Ti voglio bene Denver a Beethoven, da Yoghi, salsa e merende a Tazmania. «Le persone, a tutte le età», dichiara Ubaldi, che è nato come attore di prosa, «hanno voglia d’evadere e lo fanno impersonando qualcuno a cui si sentono legati. Per me è tuttora un divertimento cantare brani che spesso risalgono ai decenni scorsi». Il successo e la continua crescita della manifestazione hanno in parte sorpreso anche Giuseppe Inga Sigurtà, comproprietario del parco assieme alla sorella Magda. «Ho conosciuto Giorgia Vecchini tredici anni fa», racconta Inga Sigurtà, «che m’aveva chiesto di entrare nel parco per scattare delle foto. Da lì, con lei e assieme a Roberta Gueli dell’ufficio stampa, abbiamo cominciato a costruire una manifestazione che adesso non credo abbia rivali in Italia. Lo si è visto anche nei parcheggi che si sono riempiti, andando a utilizzare anche la zona a sud del paese, ma senza creare intoppi alla viabilità». Difficile pensare che sarebbe stato lo stesso con la concomitanza di Tortellini e Dintorni, che quest’anno sarà il weekend successivo. •

Alessandro Foroni