Casa di riposo, polemiche per un topo morto

Trovano una pantegana nel cortile della Casa di riposo Gaetano Toffoli e chiedono al Comune se siano stati fatti gli opportuni interventi di derattizzazione. Questo il contenuto dell’interrogazione protocollata dal gruppo consiliare di minoranza Valeggio domani, guidato dalla parlamentare leghista Vania Valbusa e che comprende l’ex sindaco Angelo Tosoni e Leonardo Oliosi. «In data 13 luglio 2019 abbiamo potuto verificare la presenza di un topo morto», scrivono nel documento i consiglieri, «all’interno dello spazio esterno della casa di riposo Toffoli, vicino ad un’entrata di servizio [quella che da su piazzale Vittorio Veneto, ndr]». Poi rilevano che «i topi sono soliti infestare in egual misura sia gli spazi esterni che interni», che è sempre più difficile debellarli e che la presenza di un topo morto rappresenta «infestazione acuta» e mette a rischio la salute degli anziani, dei bambini che li tocchino e degli animali con rischi di contagio altissimi». Di conseguenza chiedono al sindaco e all’assessore che ha la delega per la Salute di verificare se sia stata contattata una ditta specializzata nella derattizzazione, se siano stati fissati ulteriori interventi e se la situazione verrà successivamente monitorata, all’esterno e all’interno della struttura, anche sentendo il gestore della casa di riposo. L’interrogazione è stata presentata venerdì 26 luglio, a due settimane dal ritrovamento, ma senza avvisare chi gestisce la struttura, la Csa (Cooperativa servizi assistenziali) di Mantova. È un ritardo e una modalità di segnalazione che lascia perplessa Veronica Paon, l’assessore all’ecologia che ha la delega per la salute, che pure condivide con la Valbusa l'appartenenza politica, anche se poi hanno scelto di correre in coalizioni diverse. «Se i consiglieri di Valeggio domani hanno riscontrato veramente una situazione anomala», dichiara l’assessore, che di professione fa il medico, «avrebbero dovuto segnalarla non solo all’organo politico, ma soprattutto agli uffici e in prima battuta alla Csa, che da anni ha in gestione la struttura. Abbiamo sentito la Csa e attivato ulteriori controlli, ma non abbiamo riscontri di qualcosa che fuoriesca dalla normalità». Concetti ribaditi anche dal vicesindaco, Marco Dal Forno: «I contatti col gestore ci rassicurano che la derattizzazione venga fatta regolarmente e che non ci sia nessun problema all’interno della struttura». Apprendendo dell’interrogazione, Stefano Ferri, direttore di Casa Toffoli, trasecola. «Se i consiglieri c’avessero contattato», dichiara, «gli avremmo detto che gli interventi per la derattizzazione, affidati ad una cooperativa specializzata nel settore, sono continui. Gli incaricati escono periodicamente e verificano se le esche siano state mangiate, così da rimpiazzarle. Proprio la continuità di questa procedura fa si che una volta all’anno si trovi anche un topo morto, ma non abbiamo mai avuto particolari problemi, se si eccettua il periodo in cui vi furono i lavori di restauro della canonica quando vi furono più ritrovamenti». Poi Ferri s’interroga sulla provenienza del ratto. «Potrebbe anche venire dall’esterno. È stato trovato vicino a dove ci sono i contenitori per l’umido», continua il direttore, «che attirano i topi. I cassonetti li abbiamo spostati tempo fa, d’accordo con la precedente amministrazione comunale, perché la collocazione iniziale, vicina al piazzale, invogliava tanti ad abbandonare lì altri rifiuti, facendo diventare il luogo come una discarica». •

Alessandro Foroni