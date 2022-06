Tragedia al lago di Tenno, il corpo di Falzi ripescato dai sommozzatori dopo 40 minuti di ricerche. Lascia due figlie

Doveva essere un pomeriggio spensierato, l'inaugurazione di un'estate serena dopo mesi pesanti per tutti, di limitazioni e di pandemia. Invece è finito in tragedia il pomeriggio di un veronese sul lago di Tenno, in Trentino. Luciano Falzi, 50 anni, titolare di un'azienda agricola nel Villafranchese, è annegato dopo essersi tuffato sul litorale nord. Scomparso all'improvviso alla vista della moglie e degli amici, è stato ripescato sul fondale limaccioso a circa sei metri di profondità dai sommozzatori di Trentino Emergenza, allertati da un componente del gruppo di veronesi, dopo oltre 40 minuti di ricerche.

Lo specchio d'acqua, preso d'assalto, in questo periodo, da trentini e veronesi alla ricerca di un po' di frescura come alternativa altrettanto scenografica ma meno caotica rispetto al Benaco poco distante, si trova solo una quindicina di chilometri a nord di Riva del Garda. Secondo una prima ricostruzione è lì, sul ghiaione del rio Sass o rio Sec, spiaggia sembra non presidiata dal servizio di balneazione sicura, che il veronese avrebbe perso la vita.Il gruppo di amici, che spesso organizzavano gite fuoriporta nei fine settimana, era partito ieri mattina dalla frazione di Rizza, dove Falzi risiedeva.

Dopo l'arrivo, un bagno di sole e un pic-nic sulla spiaggia, lui e un amico avrebbero deciso di tuffarsi per trovare un po' di frescura, in quelle ore così calde. Tutto si sarebbe consumato nel giro di pochissimi minuti: forse una congestione, forse un malore - saranno gli inquirenti a stabilirlo - quel che è certo è che Falzi è scomparso sott'acqua e nessuno è più riuscito a vederlo. Né gli amici, che si sono prodigati per riportarlo in superficie, né gli altri bagnanti, alcuni dei quali hanno partecipato attivamente alle ricerche. «Sono sceso fino a tre metri circa ma non riuscivo a vederlo», racconta un ragazzo del posto. Nonostante la concitazione, è partita subito la chiamata al 118: da Trento si è levato in volo l'elicottero di Trentino emergenza con équipe medica e subacquei a bordo, atterrati direttamente sulla spiaggia del rio Sass. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Tenno per coadiuvare nelle fasi di atterraggio, decollo e ricerche, uno dei due bagnini di Spiagge sicure assieme al coordinatore, i carabinieri della compagnia di Riva del Garda.I sommozzatori si sono subito immersi alla ricerca dello scomparso, ma è servita oltre mezz'ora di ricerche sul fondo melmoso - e che in quel punto sprofonda rapidamente - per riportare a riva lo sfortunato bagnante. Per il quale i tentativi di rianimazione, purtroppo, sono stati vani. In serata, la frazione di Rizza, dove Falzi era titolare dell'azienda agricola di via Poiani che porta il suo nome, si è stretta intorno alla famiglia, chiusa nel suo dolore.

«Era il mio papà», riesce solo a dire una delle due figlie, ancora incredula. «Queste tragedie sono le notizie che non vorremmo mai sentire, soprattutto quando riguardano una famiglia storica di nostri concittadini», commenta il sindaco di Villafranca Roberto Dall'Oca. Erano stati infatti i genitori di Luciano Falzi a fondare l'azienda agricola, «una delle più grosse della zona», conferma Stefano Predomo, consigliere comunale che vive nella medesima frazione. «Da sempre producono ortaggi, persone davvero dedite al lavoro, che Luciano aveva portato avanti con grande impegno e capacità, con l'aiuto della moglie, che lavorava al suo fianco». Sempre al lago di Tenno, un'ora prima, era risuonato un altro allarme per annegamento, per fortuna rientrato poco dopo. «Occorre ricordare le regole di prudenza», spiega Niko Posenato titolare con Luca Giuliani della G&P servizi srl, che gestisce Spiagge sicure su bando della Comunità di valle Alto Garda e Ledro. «Niente shock termici, bagnarsi gradualmente; immergersi lontano dai pasti; restare nella zona dei bagnini». .