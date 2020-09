Telecamere anti spaccio a scuola

La lotta allo spaccio, a Villafranca, passa dai licei. Quattro telecamere verranno installate nei pressi delle scuole superiori per controllare se, e come, il traffico di sostanze stupefacenti sia presente sul territorio. A breve verranno acquistate dal Comune ed entro l’anno saranno installate. La scelta di dove posizionarle verrà condivisa con il comando della polizia locale che sarà in prima linea nelle attività sia di controllo che di formazione. Serviranno per monitorare movimenti sospetti e per tenere sotto osservazione costante l’area: punto sensibile frequentato da tanti giovanissimi. Il secondo passaggio, poi, coinvolgerà sempre gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città con dei corsi tenuti proprio dagli agenti. La giunta comunale di Villafranca, a fine mese scorso, ha presentato un progetto in collaborazione con il comando della polizia municipale, Scuole sicure 2020-2021. Progetto che, tramite la prefettura, consente di ottenere un fondo per la sicurezza urbana direttamente dal ministero dell’interno. Il finanziamento per Villafranca è di poco superiore a 20mila euro che verrà quindi utilizzato per l’acquisto e installazione delle telecamere e per pagare i corsi a scuola. «Ci siamo sentiti con il comandante della polizia locale», commenta il sindaco Roberto Dall’Oca, «per decidere dove verranno posizionate le quattro telecamere. Serviranno a contrastare eventuali episodi di spaccio di droga nelle zone nei pressi dei licei». Il primo cittadino, poi, spiega che gli interventi nei dintorni delle scuole nel periodo pre-lockdown non erano cresciuti di numero, ma l’attenzione deve restare alta. «Non c’è stato un aumento, ma c’è un sentore e quindi è giusto che l’amministrazione faccia la sua parte per contrastare un fenomeno che è di rilevanza sociale enorme». C’è poi anche un altro campanello d’allarme che ha spinto il sindaco a presentare il progetto: «Quello della droga è un tema sempre più attuale e in città viene segnalato da diverse persone. Anche da genitori che hanno i figli nelle nostre scuole». Il secondo ramo dell’iniziativa verrà realizzato in collaborazione con l’assessore all’istruzione Anna Lisa Tiberio: i ragazzi del liceo, durante l’orario scolastico, incontreranno direttamente in classe gli agenti. Il progetto, diviso per sezioni, avrà durata per tutto l’anno scolastico. Parte dei 20mila euro, quindi, serviranno per la campagna formativa e per pagare le ore di straordinario degli agenti. «È giusto dare attenzione al tema», conclude Dall’Oca che fra le sue deleghe ha proprio quella alla sicurezza e alla polizia municipale. «Siamo convinti che la formazione sia ancora più importante della repressione. È comunque doveroso dare una risposta in questi termini». Villafranca, infatti, anche nei giorni scorsi è finita sotto i riflettori sul versante spaccio di droga. La maxi operazione condotta dai carabinieri di Reggio Calabria, l’altra notte, ha portato all’arresto di diversi criminali affiliati alla ’ndrangheta. Tra i diciannove coinvolti nel blitz anche un 22enne, nato a Isola della Scala, ma residente a Villafranca, a cui è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di spaccio di marijuana. Nel report 2019 dalla guardia di finanza (dal primo gennaio al 10 dicembre), infine, era emerso che nel villafranchese a tornare sulla scena, dopo anni, era stata l’eroina. Seguita, poi, dalla cocaina. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicolò Vincenzi