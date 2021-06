Tedeschi, la prima candidata sindaco

Roberta Tedeschi si candida a sindaca di Povegliano: è la prima mossa politica in paese. Quarantacinque anni, avvocata, sposata e mamma di due figli, correrà per la fascia tricolore con una lista civica («Non sono iscritta a nessun partito», ci tiene a specificare subito). Il gruppo di riferimento di Tedeschi, anche se ampiamente rinnovato, viaggia in continuità con quello che cinque anni fa aveva sostenuto la candidatura di Claudio Lunardi. La lista però non sarà «Nuove prospettive», ma sul nome della compagine Tedeschi mantiene ancora il riserbo. Pure sui nomi che completeranno la rosa le bocche sono cucite. Ma intanto quello che è certo è che il primo passo è stato fatto. Resta, e non è poco, da capire chi ci sarà nella sua lista: «Posso intanto dire», spiega Tedeschi, «che ci saranno sia volti nuovi, dal punto di vista politico, ma sempre legati a Povegliano, sia persone di grande esperienza». Diplomata al liceo Maffei di Verona, Tedeschi, si è laureata con una tesi in diritto commerciale alla facoltà di Giurisprudenza dell’università di Trento. Concluso il master in trentino e uno stage a Milano, ha deciso di tornare a Povegliano, rifiutando diverse proposte di lavoro pur di tornare a casa. Oggi si occupa di consumatori: da anni collabora anche con il direttivo del Movimento consumatori Verona. In paese, poi, da diverso tempo fa parte del gruppo di lettura della biblioteca. «Quando mi è stata chiesta la disponibilità a candidarmi», racconta l’avvocata, «ci ho riflettuto molto. Poi ho deciso di mettere a disposizione le mie competenze. Quella che stiamo creando, ci tengo a precisarlo, è una lista senza simboli politici. Qui tutte le decisioni le prende il nostro gruppo, in piena autonomia». Tre i punti su cui fonda le sue certezze: riportare la politica delle competenze, l’attenzione ai servizi per le persone e l’economia. E quindi impresa, agricoltura e artigianato. «In particolar modo», aggiunge Tedeschi, al debutto nel mondo della politica, «penso a tutti quei servizi che ora non ci sono, come gli autobus per i bambini delle scuole». Ma c’è un punto che più di altri spicca nell’agenda politica di Tedeschi ed è legato al luogo simbolo del paese, villa Balladoro. «La prima cosa che farò, nel caso dovessi diventare la nuova sindaca di Povegliano, sarà prendere un biglietto per Roma», promette. E il riferimento è chiaro. Il viaggio verso la capitale serve per capire come (e cosa manca) portare definitivamente in paese quel finanziamento da un milione e 700mila euro che Povegliano ha ottenuto anni fa nel programma «@bellezza» per sistemare e ammodernare la villa.•. N.V.