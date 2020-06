La dea bendata bacia Valeggio sul Mincio. Sabato, il Veneto ha regitrato due grosse vincite al Superenalotto, una in provincia di Trevisto e una nella rivendita di via Murari 54/a di Valeggio sul Mincio. Il fortunato giocatore ha centrato un cinque da 44.391,62 euro,

La caccia al Jackpot proseguirà nel concorso di stasera - che anticipa quello della festività del 2 giugno - che metterà in palio 45,7 milioni. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 28 gennaio, con 67 milioni di euro ad Arcola (La Spezia), mentre in Veneto, come riporta Agipronews, il 6 manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.