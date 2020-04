Studentessa bloccata in Brasile per amore

Valerio Locatelli Bloccata dall’altra parte del mondo a causa della situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19. Matilde Zanolla, 21 anni, di Vigasio, era arrivata in Brasile, nella metropoli di San Paolo, esattamente il 17 novembre 2019 con due valigie giganti, un visto turistico e solo il biglietto di andata. Aveva lasciato la sua famiglia, le sue amicizie e il suo lavoro da Spizzico, un ristorante in stazione a Verona, per affrontare una nuova vita dall’altra parte del mondo senza certezze e sicurezze. Tutto per cosa? Per amore. «Ho conosciuto il mio attuale ragazzo Calil mentre stavo lavorando in un resort in Repubblica Dominicana nell’estate del 2018», racconta al telefono. «Lui, brasiliano, era arrivato due mesi dopo di me e quando ci siamo incontrati per la prima volta nel backstage del teatro è stato amore a prima vista». Tuttavia per Matilde giunse il momento di fare ritorno in Italia per riprendere la sua vita di studentessa universitaria. Come avrebbe fatto a portare avanti la sua storia d’amore con Calil? Così, dopo mille peripezie e viaggi tra la Repubblica Dominicana e il Brasile, ed una stagione di lavoro in Egitto, decise di lasciare tutto per affrontare una nuova avventura. «E quindi eccomi qui, a San Paolo a vivere finalmente la mia storia d’amore», racconta. Purtroppo ad oggi Matilde si ritrova a 10mila chilometri di distanza, dall’altra parte del mondo, nel bel mezzo di una pandemia globale. «Dopo varie considerazioni e discussioni con la mia famiglia», continua la studentessa di Vigasio, «ho contattato il consolato di San Paolo e l’1 aprile scorso ho deciso di prenotare il volo con Alitalia, poiché atterrava direttamente a Roma. Con mia grande sorpresa, però, tutti i voli del mese di aprile che fino alla sera precedente erano annunciati sono stati annullati e il primo volo utile era previsto per il 2 maggio. Così l’ho prenotato». Ma qui è iniziata un’odissea di cui Matilde non riesce a vedere la fine. Infatti dopo una settimana le viene cancellato il volo e spostato al 17 maggio. Così si è rivolta nuovamente al Consolato che le ha spiegato la situazione. «Alitalia ha effettuato l’ultimo volo dall’America del Sud il 2 aprile e poi ha deciso di cancellare tutti i voli fino al 2 maggio a causa della scarsità di personale e alle disposizioni italiane vigenti», dice. Poi, in seguito al nuovo decreto del Presidente del Consiglio che prevede la quarantena prolungata fino al 3 maggio, la nostra compagnia aerea di bandiera ha di nuovo annullato i voli fino al 17 maggio. Tuttavia nemmeno i voli successivi al 17 maggio sono assicurati. Così il Consolato italiano ha suggerito a Matilde di prenotare con Lufthansa o Air France, perché sono le uniche compagnie aeree che partono da San Paolo, fanno scalo a Francoforte e Parigi, e hanno connessioni con l’Italia. «Il problema?», prosegue la giovane, «Costano una follia (dai 1.000 euro in su) e inoltre non è assicurato che il volo di coincidenza venga effettuato, visto la precarietà della situazione. Quindi oggi mi ritrovo dall’altra parte del mondo senza sapere quale sarà il mio destino». «Voglio fare una breve considerazione, senza creare polemica politica», conclude. «In primo luogo il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio ha annunciato già da mesi voli speciali in collaborazione con Alitalia per rimpatriare gli italiani all’estero. Ecco, dall’America del Sud ne sono partiti solamente due: uno da Buenos Aires e l’altro da Lima in Peru’ (con la Neos compagnia aerea charter italiana). Quindi non penso siano stati sufficienti per tutti i connazionali presenti in America Latina. In secondo luogo, come e’ possibile che Lufthansa, Air France e altre compagnie aeree stiano effettuando, voli mentre Alitalia no? Eppure mi pare che negli ultimi anni sia stata ben “foraggiata” da noi cittadini italiani perché non andasse in bancarotta e quindi almeno un volo a settimana dall’America del Sud dovrebbe garantirlo. Anche perché io sono fortunata e sono al sicuro in una casa con il mio ragazzo, ma penso agli altri connazionali che magari si sono recati qui per un breve periodo e non sanno dove andare». •