Sondaggio per attivare i centri estivi

L’amministrazione comunale ha recentemente pubblicato sul sito del comune un avviso alle famiglie sulla possibilità di attivare il Cred previa una indagine conoscitiva, anonima, on line. «Nel ritenere centrale il diritto dei bambini al gioco, alla socialità, allo sport e soprattutto al divertimento», si legge nella nota, «anche quest’anno intende offrire il servizio di Centro estivo con la collaborazione di alcune Associazioni locali. Si tratta di una attività che richiede notevoli sforzi rispetto agli anni scorsi poiché sarà svolta in piena sicurezza secondo le linee guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia e della Regione Veneto. Pertanto per organizzare al meglio questo fondamentale servizio, vi chiediamo gentilmente di rispondere alle domande presenti nel link https://comune.trevenzuolo.vr.it/sondaggi Si possono inviare anche note e/o suggerimenti all’indirizzo cer.trevenzuolo@gmail.com.

LI.FO.