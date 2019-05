Un libro per i 20 anni del gruppo anziani

Il Gruppo tempo libero anziani di Lugagnano festeggia i suoi primi vent’anni con un libro che racconta la sua storia. Il volume, scritto da Mara Cameraria, raccoglie le foto e i racconti delle diverse iniziative organizzate nel tempo ed è dedicato al socio fondatore Luigi Castioni, venuto a mancare nell’agosto del 2013 all’età di 88 anni. Il ventennale sarà festeggiato domenica nella Baracca Friuli con un pranzo offerto a tutti i tesserati. Tante sono le iniziative che il gruppo organizza per le persone anziane della frazione, come ad esempio il corso di yoga, le camminate e la festa dei nonni. Lo scopo è quello di offrire agli anziani occasioni di socializzazione, in un ambiente accogliente nel quale condividere il tempo. La Baracca Friuli, in cui è attivo anche un servizio bar, è aperta tutti i pomeriggi e rappresenta per molti un luogo di ritrovo. Attualmente i soci del gruppo sono 240. Il titolo del libro, che verrà regalato a tutti coloro che saranno presenti al pranzo di domenica, è «I nostri primi vent’anni». Anima del gruppo è stata per molto tempo proprio Castioni, che nella frazione era conosciuto anche come «Gigi Gomme» o «Gigi Total» e che è da tutti ricordato per il grande impegno profuso nell’associazionismo locale. Il riconoscimento di cavaliere della Repubblica è arrivato postumo. •

F.V.