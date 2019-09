Si cammina e si pranza È tempo di Magnalonga

A Lugagnano torna la Magnalonga, la camminata enogastronomica per le vie e le corti del paese, che giunge quest’anno alla sua sedicesima edizione. Organizzano le associazioni della frazione, con la collaborazione della Pro Loco di Sona e di alcune attività locali, e il patrocinio del Comune. L’appuntamento è per domenica con partenza da via Don Fracasso grazie al supporto del Noi e del Gruppo carnevale. I partecipanti partiranno dalle 10.30 alle 13, in gruppetti da non più di cinquanta persone. Prima tappa in corte Beccarie, con bruschette, funghetto del Gruppo micologico e vino Durello Debruno servito dall’Associazione tennis. A corte El Pesso, sosta gestita dall’Avis, luccio in salsa e polenta accompagnati da vino Appassilento della cantina Farina. Alla baita degli alpini saranno offerti tortellini al burro fuso e salvia, con vino rabosello e bianco. Sarà anche possibile visitare il museo storico e la mostra micologica. Alla Baracca Friuli è prevista una tappa rinfrescante con il sorbetto servito dal Gruppo marciatori Rossetto e dal Gruppo tempo libero anziani. All’ex mercato delle pesche verrà proposto un altro bicchiere di Appassilento, questa volta però con il minestrone del Club enologico culturale. Al parco Tortella, il comitato Mancalacqua Project propone spezzatino con patate e vino barbera vivace. Il percorso prosegue poi in via Sarca, dove si potranno gustare formaggi misti con marmellata, accompagnati da un Valpolicella Superiore, sempre della cantina Farina. Al parco Don Gnocchi la Pro Loco offrirà il dolce, con un calice della cantina Armani. La manifestazione si chiuderà al parco Conti con il caffè. La festa continuerà poi fino alle 20 con intrattenimento musicale e birra, grazie agli Amici di corte Messedaglia e al Gruppo Tremadirlo. Lungo il percorso, l’associazione culturale Il Baco da Seta raccoglierà immagini, opinioni, curiosità ed aneddoti dei partecipanti. I biglietti sono acquistabili nelle edicole Castioni e Mancalacqua, e nelle tabaccherie Calumet e Miss Mary entro le 19 di giovedì.

F.V.