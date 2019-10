Settimana speciale dedicata ai nonni

Una settimana dedicata ai nonni, per valorizzarli e festeggiarli. Gli assessorati alla famiglia e alle politiche sociali di Sona, in collaborazione con alcune associazioni del territorio, stanno promuovendo un ricco programma di appuntamenti, iniziato lunedì con una passeggiata di circa quattro chilometri organizzata dal Gruppo cammino. Ieri, giornata per i «nonni digitali» in sala Canonica vecchia per imparare ad usare le nuove tecnologie con l’aiuto degli operatori di FabLab. Oggi, nella baita degli alpini di Palazzolo, su appuntamento, è possibile effettuare il test per la memoria per la prevenzione dell'Alzheimer. Domani, nella biblioteca comunale, alle 20.45, sarà invece organizzata un’iniziativa per reimparare a scrivere a mano nell’era digitale: un appuntamento per riscoprire la carta e la penna. Venerdì, alle 9.30, la settimana dei nonni si chiude alla Baracca Friuli, con esercizi per allenare la memoria, l'attenzione e il ragionamento, per prevenire l'invecchiamento del cervello. L’assessore alle politiche sociali Elena Catalano commenta: «I nonni rappresentano, soprattutto oggi, figure importanti non solo per la saggezza ed esperienza, ma per la loro presenza e aiuto concreto alle famiglie. Crescere insieme a loro è da considerarsi privilegio e arricchimento». •

F.V.