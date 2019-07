Rifiuti abbandonati e costi alle stelle

Legambiente riconosce Sona come Comune virtuoso. Dalla classifica dei Comuni sopra i 15 mila abitanti che producono meno rifiuto secco residuo risulta che Sona è il primo nella Provincia di Verona e il dodicesimo in Veneto. Per l’alta percentuale di differenziazione, è stato premiato come Comune riciclone. Tuttavia, nel territorio sonese permane la piaga dell’abbandono dei rifiuti, la cui gestione costa circa 60 mila euro all’anno. A Sona, la quantità di rifiuto secco residuo prodotta annualmente è di 70,4 chilogrammi per abitante, mentre la percentuale di raccolta differenziata è dell’81,7 per cento. Il sindaco Gianluigi Mazzi, che è anche presidente del Consiglio di bacino Verona Nord, esprime la sua soddisfazione per questi risultati, ma è convinto che si possa fare ancora di più. «La classifica di Legambiente», afferma, «ci fa capire che quanto iniziato sei anni fa, con il mio primo mandato, sta andando nella direzione giusta. Le iniziative di sensibilizzazione e vigilanza hanno permesso di eccellere e essere oggi considerati tra i migliori Comuni della Regione. Però, c’è ancora molto da fare, perché l’obiettivo che ci siamo posti per la raccolta differenziata è l’85 per cento, e vogliamo ridurre ancora il rifiuto secco». Solitamente chi più ricicla meno paga, e negli anni scorsi l’aumento della differenziazione aveva portato alla riduzione della tassa sui rifiuti. Quest’anno però non è così. Sebbene Sona si confermi un Comune virtuoso, il tributo ha subito un leggero rialzo. La causa principale è il deprezzamento delle materie differenziate. Spiega il sindaco Mazzi: «Sono cambiate le richieste del mercato sul materiale riciclato, e il prezzo si è abbassato. Si deve andare nella direzione di una maggior differenziazione: occorre suddividere anche le tipologie di plastica e i colori del vetro. Maggiore è la selezione, maggiore è la possibilità di vendere il prodotto differenziato ad un prezzo più alto». Il Comune però spende circa 60 mila euro all’anno per far fronte al problema dell’immondizia lungo le strade e nei campi, soldi che includono anche il lavoro di tre persone di una ditta esterna che, per venti ore alla settimana ciascuna, si occupano di raccogliere i sacchetti abbandonati nel territorio e le cartacce buttate per terra nei centri abitati. «È una cosa indecorosa», afferma Mazzi, «che ci siano cittadini che non vogliono fare la raccolta differenziata e che abbandonano i sacchetti nei campi o lungo i cigli delle strade. Anche se alcuni li abbiamo individuati e sanzionati, questa cattiva abitudine persiste». E aggiunge: «Ci sono anche sonesi che portano sacchetti di indifferenziato a Verona, in particolare a San Massimo e a Santa Lucia, dove ci sono i cassonetti. Ritengo che se anche il Comune di Verona applicasse una modalità più restrittiva, ciò avrebbe una ricaduta positiva sull’educazione a differenziare anche dei cittadini dei Comuni confinanti». •

Federica Valbusa