Il Consiglio boccia il test antidroga

Servono informazione e interventi mirati per contrastare l'uso di stupefacenti, non il test antidroga. La pensano così i consiglieri di PerSona al centro, Valore famiglia e Giovani perSona, che per questo motivo hanno votato contro la mozione di Lega e Progetto Comune che invece invitava consiglieri, sindaco e assessori a sottoporsi al test su base volontaria. Durante il consiglio comunale Paolo Bellotti (PerSona al centro) ha spiegato: «Il nostro impegno come amministratori è quello di promuovere percorsi formativi nelle scuole, con testimonial che parlino ai giovani con il giusto linguaggio, creare luoghi di aggregazione per i giovani, lavorare con le forze dell'ordine perché il nostro territorio sia sicuro, bandite le eventuali zone di spaccio». «La validità del test ha una durata limitata», ha aggiunto la consigliera Antonella Dal Forno (Valore famiglia), «perciò fatto occasionalmente lascia il tempo che trova. Ritengo il tema troppo serio, anche sotto l'aspetto educativo, per ridurlo a questo. Credo invece che tutti, come adulti, dobbiamo impegnarci nella quotidianità e dare un esempio di trasparenza». Il sindaco Gianluigi Mazzi ha detto invece: «Ritengo che nessuno di noi amministratori faccia uso di droghe, ma qualcuno di noi fuma e sappiamo che fumare non fa bene, un buon bicchiere di vino lo beviamo tutti, e ogni tanto magari prendiamo anche qualche gratta e vinci. Se vogliamo essere degli esempi, facciamolo nel nostro ruolo di amministratori, non come esempio di perfezione umana». E ha aggiunto: «Per me è più importante che si porti avanti la sensibilizzazione sulla pericolosità della droga. Non credo sia necessario dimostrare con un test che non sono un tossicodipendente. Il politico non deve drogarsi, sia chiaro; ma mettere le proprie analisi sul sito per dimostrare che non facciamo uso di droghe mi sembra ridicolo». Sulla questione sono intervenuti dai banchi della maggioranza anche i consiglieri Katia Rigo e Corrado Busatta, di PerSona al centro, e per ultimo il presidente del consiglio Mattia Leoni, di Giovani perSona, che con i suoi 29 anni è un testimone privilegiato del mondo giovanile: «La soluzione presentata in questa mozione», ha detto, «si basa sul principio per cui un giovane dovrebbe vedere un modello davanti ai suoi occhi, ma in questo momento un politico è l'ultimo dei modelli che un giovane ha». Dai banchi della minoranza, i firmatari della mozione hanno spiegato che il senso del documento era quello di dimostrare che le iniziative contro la droga che gli amministratori portano avanti sono coerenti con il loro comportamento. Il leghista Edgardo Pesce ha detto: «Sono d'accordo sulle iniziative che si vanno a promuovere per contrastare il fenomeno, ma ritenevo opportuno che dessimo il buon esempio in prima persona, per essere coerenti con quello che andiamo a deliberare». Per Flavio Bonometti di Progetto Comune si tratterebbe di «un semplice esempio che dimostri che effettivamente siamo coerenti con quello che andiamo predicando». Per gli stessi motivi, il leghista Gaspare Di Stefano ha spiegato di considerare l'approvazione della mozione «un atto doveroso da parte del consiglio comunale». Nonostante le argomentazioni dei proponenti, la maggioranza ha bocciato l'idea del test. Contrario anche il consigliere di minoranza Maurizio Moletta, unico rappresentante delle liste Noi per Sona e Testa e cuore per Sona.

Federica Valbusa