Stalliere del circo precipita dal capannone

Un volo di 7 metri che poteva essergli fatale. Ma per fortuna, Abdessarad Bousakhar, 35 anni, stalliere nello stabile circense di strada San Giorgio, a Sommacampagna, non è in pericolo di vita. L’operaio ha riportato diversi traumi per i quali è stato portato all’ospedale di Borgo Trento. È accaduto ieri, nel capannone fuori dall’abitato di Sommacampagna, sulla strada che porta a San Giorgio in Salici. Lì la società «Circo nel mondo di Pilleri e Co.» di Brescia ha una sede con diversi magazzini utilizzati dal Circo Togni per stivare il materiale necessario all’attività, piccole carovane, macchinari. Ci sono anche pagode e tensostrutture e stabili per gli animali, tra cui i cavalli. Al centro dell’area c’è il capannone principale. Lì si trovava l’uomo, ieri, in un pomeriggio ingrigito dalla pioggia arrivata puntuale dopo pranzo. Attorno alle 15.30, per motivi ancora da stabilire e che cercheranno di chiarire i tecnici dello Spisal, Bousakhar, originario del Marocco e residente a Brescia, è salito sul tetto dell’edificio. Forse ha voluto verificare se dal soffitto filtrasse dell’acqua piovana, vista la pioggia battente. L’uomo è arrivato sul tetto, di certo reso sdrucciolevole dal maltempo. Ma è caduto imboccando proprio il lucernario aperto dal quale era uscito. Ha fatto un volo di 7 metri piombando nel capannone. Con lui c’erano diversi colleghi che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e anche l’elicottero. L’operaio è stato portato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Nel frattempo sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Sommacampagna e i tecnici dello Spisal di Valeggio che hanno effettuato i rilievi e cercato di ricostruire l’accaduto e i motivi che hanno indotto il lavoratore a salire sul tetto. «È uno dei nostri ragazzi, cura i cavalli», spiega Flavio Togni, di corsa ieri verso l’ospedale per sincerarsi delle condizioni di salute del giovane: «Mi dicono che non è grave. Lo sto raggiungendo con suo fratello». Ricoverato per politrauma, infatti, l’infortunato non è in pericolo. Nel cortile, ieri, dove sono radunate in ordine carovane in stile retrò e macchinari, si sono riuniti, in silenzio, anche i colleghi del trentacinquenne in apprensione per il suo stato di salute. •

Maria Vittoria Adami