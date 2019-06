Spettacolo per aiutare un lavoratore in bicicletta

La Ronda della Carità Amici di Bernardo Onlus cerca una bicicletta elettrica. Il beneficiario è un uomo che, soltanto per andare a lavorare, percorre 10.080 chilometri all'anno in bicicletta; non vuole che si faccia il suo nome, per cui lo chiameremo Irish. Ogni giorno parte da San Michele Extra a Verona per andare ad Avesa per prendersi cura di due persone anziane per un paio d'ore al mattino e un paio la sera. Lavora ogni giorno dell'anno, riuscendo così a guadagnarsi il necessario per sopravvivere. Ogni spostamento sono 7,5 chilometri ad andare e altrettanti a tornare: 15 chilometri totali per due volte al giorno. Che sono 30 chilometri ogni giorno, 210 a settimana, 840 al mese. Che sono 10.080 chilometri all'anno solo per andare al lavoro. Desidera solo una bicicletta elettrica. In molti si raduneranno venerdì 7 giugno a Custoza perchè vogliono aiutare Irish. Chi vuole essere presente, risotto pronto dalle 20 e dalle 21 suoneranno in concerto Claudio Bifo Bassi e Gilberto Lamacchi nella storica corte Cavalchina, alla periferia di Custoza (strada Sommacampagna, 12) dove presenteranno lo spettacolo Mille anni al mondo mille ancora-Anime salve (Fossati incontra de Andrè). La cucina apre alle 20. Info: 347.854 6320. Prevendite aperte alla libreria Terza Pagina a Villafranca, edicola Castioni Manzato a Sommacampagna; edicola Fabiana Antonini a Valeggio, edicola Castioni Cordioli a Lugagnano.

L.Q.