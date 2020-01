Rifiuti, in arrivo i cestini «intelligenti»

Immondizie abbandonate in parecchi luoghi pubblici e l’assessore all’Ecologia Marco Montresor promette vigilanza, l’acquisto di più cestini, anche di quelli per le deiezioni dei cani e soprattutto che l’amministrazione sta pensando di introdurre quelli cosiddetti «intelligenti», ovvero con separazione degli scarti. Uno dei luoghi critici per l’abbandono di rifiuti, come segnala la squadra campanaria, è l’altura del castello. Nel luogo a ridosso del centro storico si trovano il campanile e la chiesa cinquecentesca di San Rocco, edificata sopra le rovine del castello. Qui, qualcuno non trova di meglio che lasciare tracce del loro passaggio. «Non è allarmante», dice l’assessore, «ieri era festa, per oggi sarà tutto ripulito. Con l'ufficio ecologia lavoriamo nelle scuole elementari e medie per sensibilizzare i giovani al rispetto dell'ambiente. A Sommacampagna non abbiamo grossi problemi, la nostra isola ecologica è quasi sempre aperta. A breve sarà ripetuta la passeggiata ecologica Puliamo il mondo. Chi vedesse comportamenti anomali, può segnalarlo al comune o ai vigili. Ci sono comunque telecamere sul territorio per il controllo dell’abbandono dei rifiuti». In questi giorni, preannuncia Montresori, saranno installati 10 Dogtoilet, cioé cestini per la raccolta delle deiezioni canine. Sono state scelte aree cani e zone frequentate per le passeggiate degli animali: via Doria e il parco Centro Funzionale don Tramonte; nell’anello ciclopedonale di Caselle e al Parcobaleno. L’area cani del parco Bissara di Caselle si pensa di spostarla per il disturbo che arreca, perché troppo vicina alle case. I cestini per i cani saranno dotati anche di distributori monouso di sacchetti per la raccolta. Saranno infine sostituiti dei cestini con altri dove vi sarà la divisione dei rifiuti. Si tratta di contenitori in cui sarà semplice suddividere i rifiuti in base a ciò di cui sono fatti e semplice anche lo svuotamento da parte degli operatori. Un’area dimenticata, anche in questa iniziativa dei cestini, è la scalinata delle Baruggiole, che collega gli impianti sportivi col centro : l’assessore Montresor ha assicurato il suo interessamento anche per questa zona che necessita di interventi. •

L.Q.