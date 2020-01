Mercato della Terra Slow Food nel segno del broccoletto

Oggi dalle 9 torna in piazza della Repubblica a Sommacampagna il Mercato della Terra di Slow Food, tra prodotti locali coltivati secondo i criteri del buono, giusto e sano. Il Mercato della Terra è un progetto a valenza internazionale, attivato in tutta Italia e nel mondo, che ha dato vita a una rete di mercati contadini. «La prima edizione 2020 del Mercato della Terra farà da vetrina alla programmazione turistico culturale del nuovo anno», illustra l'assessore alla cultura Eleonora Principe. «Il mercato sarà arricchito da uno spettacolo di teatro per bambini all'interno di una struttura gonfiabile a forma di castello di ghiaccio. Il pubblico, per piccoli gruppi, viene accompagnato all'interno del castello, dove l’attore interpreta la storia della regina dei ghiacci, ispirato a La Regina della Neve di Andersen, con l'ausilio di oggetti, luci e suoni». L’appuntamento fa parte della rassegna Teatro Sold Out. Altro protagonista di questa domenica sarà il broccoletto di Custoza, prodotto principe dell’inverno, che colora di verde le dolci colline di Custoza nei mesi più freddi dell’anno e che dal 2017 è presidio Slow Food. Oggi lo si potrà degustare fritto, grazie all’associazione produttori Broccoletto di Custoza. Saranno 50 i produttori ospitati dall’accogliente «piazza giardino» di Sommacampagna, piazza della Repubblica. «Ogni mese l’adesione dei produttori è in crescita, grazie al grande lavoro svolto da Slow Food Garda Veronese», spiega l’assessore alle politiche agricole Giandomenico Allegri. «Novità di questa edizione sarà la presenza di 616n Drink & Food, il food truck, un ristorante su ruote che proporrà uno sfizioso cibo da strada». Un Mercato della Terra che fa parlare di sé ed è menzionato nella guida Slow Food Osterie d'Italia 2020. •

L.Q.