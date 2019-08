La Madonna del Monte torna ad accogliere i fedeli

Il santuario della madonna del Monte oggi aprirà ai fedeli. Non succedeva da nove anni. L’ultima celebrazione interna, infatti, si ebbe lunedì 31 maggio 2010, in giugno di quell’anno il sindaco ne ordinò la chiusura perché pericolante e pericoloso. Preludio ieri sera per il rosario, oggi alle 10.30 ci sarà la messa e dalle 16 alle 19 saranno possibili le visite. Accanto al sacerdote ci saranno i ministranti Lino e Roberto Melloni, classe 1939, della dinastia dei 12 fratelli e 38 cugini Melloni che per anni hanno curato il santuario, dal momento che dal 1924 al 1965 la famiglia viveva lì vicino. A seguire (prenotazione 045. 515446) pranzo a Santa Lucia ai Monti. Il santuario sarà aperto poi giovedì 22, con il rosario alle 20.30, in memoria di Santa Maria Regina. Alla chiesetta, da metà anni Cinquanta proprietà della famiglia Sganzerla, sono stati apportati lavori di salvaguardia, con un gioco di squadra cui hanno partecipato due ditte locali: sono stati installati ponteggi a supporto statico delle capriate del tetto e una rete di protezione contro l’eventuale caduta di calcinacci rendendo possibile l’accesso all’edificio. La spesa è stata di 20 mila euro, metà a carico della proprietà e metà con contributo del Comune che s’impegna a cercare forme di finanziamento per sostenere ulteriori interventi strutturali. È stata inoltre firmata una convenzione decennale per la concessione in uso del santuario della Madonna del Monte da parte della proprietà al Comune, alla parrocchia e al Comitato Madonna del Monte. Nel 2020 verranno festeggiati gli 800 anni del santuario, che fu visitato da quattro santi: San Francesco nel 1220, Sant’Antonio da Padova nel 1231, San Carlo Borromeo nel 1565 e San Giovanni Calabria nel 1948. Per il restauro le proprietarie della chiesa, Norma Sganzerla e la figlia Elisabetta Sambugar, hanno agito in base alle richieste della Soprintendenza, affidandosi già da agosto 2010 all’architetto bresciano Ferdinando Butti. L’opera di Butti è stata oggetto di un intervento dei professori Parisi e Chesi del politecnico di Milano nel 2014 alla conferenza mondiale di ingegneria sismica a Lisbona. Il 20 giugno 2011 l’edificio è stato dichiarato di interesse culturale; ora aggiunge il vincolo monumentale grazie all’interessamento di Romeo Montresor. Di rilievo l’apporto del comitato presieduto da Gino Melloni, cui ha dato supporto negli anni lo scomparso Renato Adami, storico locale. •

Lorenzo Quaini