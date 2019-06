Franchini lascia la Pro loco L’ha guidata per 22 anni

Dopo 22 anni, Elio Franchini lascia la presidenza della Pro Loco di Custoza. Fondata nel 1976 con primo presidente il maestro Romano Adami, la Pro Loco è considerata da Franchini quasi una sua creatura: gli altri quattro presidenti (al comando furono anche Tiziano Bertagna, Pia Ruggeri, Manuela Tomasi) si sono divisi 21 anni di presidenza, un anno in meno del totale di Franchini che lascia l’incarico ad Alessandro Pignatti. «In questi quattro lustri e passa», ricorda l’interessato, «non ho mai lesinato energie e iniziative. Ho portato la Pro Loco nell’Unione Baldo Garda con la prospettiva di attingere al turismo. Ma quella che ritengo la mia idea migliore è la festa del Broccoletto giunta alla 19° edizione. Il tutto condito con tanto entusiasmo, molte energie e pochi soldi a disposizione». Elio Franchini, che prima di andare in pensione era dipendente del Conagro, ha fatto anche parte del direttivo provinciale delle Pro Loco, del direttivo del Consorzio Provinciale del Baldo Garda; coordinatore e ideatore della Confraternita del Custoza, collaboratore con l’Apt del Garda per 25 anni revisore dei conti. Attivo sempre e al servizio del Comune, Franchini assurse agli onori della cronaca anche per un altro fatto. Un episodio nel 1970: in località Coronini al confine con Villafranca, salvò una donna che stava annegando nel canale d’irrigazione.

L.Q.