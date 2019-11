Film con la Protezione civile per cercare nuovi volontari

Domani appuntamento con la Protezione civile. L’invito è rivolto a tutti i cittadini, in particolar modo a chi desidera diventare volontario. Come ricorda Fabio Marangoni del direttivo, «alle 20,45 proiettiamo, con ingresso libero, al cinema Virtus il film Volo 232 Atterraggio di emergenza, ovvero un disastro aereo che trasformò i protagonisti in eroi. Anche oggi il caso del volo UA232 viene indicato dalle compagnie aeree e dalle organizzazioni di sicurezza del volo di tutto il mondo come un esempio di preparazione e coordinamento nell’affrontare un’emergenza aeree». L’associazione volontari Protezione civile di Sommacampagna è stata costituita nel 2013 da un gruppo di persone con esperienza decennale di protezione civile. Ha una convenzione con il Comune per intervenire in ambito locale ed essendo regolarmente iscritta all’Albo Regionale può essere chiamata per emergenze anche in campo nazionale. «La partecipazione a periodiche esercitazioni», aggiunge Marangoni, «la frequenza di corsi di aggiornamento e il continuo incremento delle attrezzature permettono di intervenire ed agire con tempestività, competenza ed efficacia in casi di emergenze e calamità». La Protezione civile di Sommacampagna si riunisce tutti i primi mercoledì del mese alle 20,45 nella sua sede di via Scuole 49, a Caselle. Precisa infine Marangoni: «Cerchiamo volontari che possono venire a trovarci in queste serate. Gli interessati possono inoltre rivolgersi a Marco Bovo, 328. 7691386; Enzo Confente 348. 7471740 e a Sergio Tosoni, 348. 8282904 o visitando il sito www.procivsommacampagna.it». •

L.Q.