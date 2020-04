«Si commissari la casa di riposo»

Un passo indietro rispetto alle dichiarazioni dell’onorevole Pd Alessia Rotta e, soprattutto, le dimissioni degli amministratori della casa di riposo di Sommacampagna, lasciando spazio a un commissario. Lo chiede il gruppo della Lega del paese rivolgendosi direttamente al sindaco Fabrizio Bertolaso. Scalda gli animi la vicenda della Campostrini, una delle case di riposo della provincia più colpita da contagi e decessi legati al coronavirus. «Non vogliamo incolpare nessuno, anche perché», scrivono in una nota Matteo Marchi e Albertina Bighelli del Carroccio, «le responsabilità penali degli amministratori delle case di riposo sono al vaglio di un’indagine della procura di Verona. Ci sembra però opportuno che gli amministratori nominati dal sindaco facciano tutti un passo indietro». E aggiungono: «Chiediamo inoltre agli organi competenti di nominare un tecnico preparato, un commissario di comprovata esperienza per gestire l’emergenza coronavirus». A far traboccare un vaso già colmo sono state le dichiarazioni della deputata Rotta. Marchi e Bighelli chiedono a Bertolaso, al suo vice Giandomenico Allegri e Gabriella Manzato, ex sindaco e ora consigliera dell’Ipab, di dissociarsi: «Prendano le distanze pubblicamente dalle dichiarazioni polemiche della compaesana Alessia Rotta che nei giorni scorsi ha chiesto il commissariamento per l’assessora alla sanità Veneto, Manuela Lanzarin, per la situazione di contagi da Covid nelle case di riposo del Veneto». Tacendo invece, precisano i due leghisti, sulla situazione critica in Emilia-Romagna. La presa di distanza, aggiungono i due, è tanto più doverosa vista la situazione alla Campostrini, gestita dai nominati dall’attuale amministrazione: «Oltre a diversi decessi, gli ospiti contagiati hanno raggiunto un record negativo, superando il 70 percento a differenza della stragrande maggioranza (74 percento) delle case di riposo del Veneto in cui i casi di contagio sono pari a zero». •

N.V.