Serata di musica con band di giovani Aperte le iscrizioni

Scadrà venerdì 7 agosto il termine per la presentazione della domanda per partecipare al concerto Arena Nogarola band night, riservato a gruppi musicali composti da giovani che si esibiranno nell’Arena estiva del parco comunale Le sorgenti del castello sabato 12 settembre alle 20,30. L’iniziativa, nata nell’ambito del progetto regionale RetEventi Cultura Veneto 2020, è proposta dai consiglieri comunali delegati alle Politiche giovanili, Erica Dolci e Michele Giarola che spiegano: «Con questa proposta intendiamo incentivare l’espressione artistica dei giovani musicisti ed offrire un momento di aggregazione per la comunità. Proponiamo infatti una serata all’insegna della musica in cui avranno modo di esibirsi giovani gruppi musicali del paese e non solo, mettendo a disposizione un palco attrezzato per dar modo a loro, appassionati di musica, di confrontarsi con il pubblico». L’iniziativa segue quella promossa lo scorso anno, dagli stessi consiglieri, di incontro con il mondo della lirica con tre serate centrate su tre opere, Aida Carmen e Tosca, presentate dalle persone stesse che contribuiscono a realizzarle: cantanti, direttori, attori. «Alla prossima kermesse musicale», continuano i promotori, «potranno partecipare i primi tre gruppi selezionati tra tutte le domande di partecipazioni di gruppi musicali giovanili non professionisti, i cui componenti preferibilmente siano residenti a Castel d’Azzano. I gruppi dovranno essere dotati dei propri strumenti, il service invece sarà messo a disposizione dal Comune». Il modulo per la domanda è disponibile sul sito del Comune cui va inviato entro le 12.30 di venerdì 7 agosto prossimo con una delle seguenti modalità: a mano, via e-mail: info@comune.castel-d-azzano.vr.it e per i possessori di posta certificata: casteldazzano@legalmail.it. Per eventuali informazioni, contattare l’ufficio cultura allo 045.9215925 o scrivere a cultura@comune.castel-d-azzano.vr.it. •

Giorgio Guzzetti