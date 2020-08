Scuola, il Comune bussa all’Ulss 9

È una corsa contro il tempo quella che punta a permettere agli allievi delle varie scuole di frequentare le lezioni in presenza a settembre, mentre c’è chi protesta per la settimana lunga. Il Comune di Valeggio sul Mincio ha infatti presentato la domanda di deroga all’Ulss sull’uso di alcuni spazi sia nelle scuole primaria che secondaria e sono in atto anche lavori per realizzare pareti mobili che possano differenziare entrata e uscita nella scuola secondaria e dividere i bagni per sesso, oltre a climatizzare le aule nel sottotetto della scuola primaria. «Stiamo impiegando molte energie per assecondare le tante richieste arrivate dal mondo scuola nelle ultime settimane», spiega il sindaco Alessandro Gardoni, «in una situazione non semplice come quella che stiamo vivendo tutti e che richiedono un complesso iter burocratico. Tra gli interventi nella parte superiore della scuola primaria è previsto l’acquisto di condizionatori per la in modo tale da garantire il maggior comfort possibile ai nostri bambini. RIFLESSIONI che i gruppi di minoranza speravano potessero diventare patrimonio di tutto il Consiglio comunale. «Assieme al gruppo Valeggio Domani», dichiara Enrico Bertuzzi, di Uniti per Valeggio, «avevamo prodotto ancora il 29 aprile scorso un documento in cui, tra i vari aspetti della crisi in corso, affrontavamo anche il delicato tema delle scuole. Dispiace non solo che la cabina di regia comune auspicata non sia mai stata considerata, ma addirittura che non sia mai arrivata una risposta». Intanto dalla dirigente scolastica Silvana Zamboni sono state prese le prime decisioni, dal passaggio alla settimana lunga con un orario ristretto (8-13) alla riduzione dei movimenti interni, possibile fonte di contatti a rischio. Rimangono da mettere a fuoco gli altri servizi, dal trasporto alla mensa. Alcuni paesi hanno infatti preferito che i bambini consumino il pasto in aula, al proprio banco, con monoporzioni e posate e accessori monouso, per evitare condivisioni che potrebbero rivelarsi problematiche. Intanto i nuovi orari hanno provocato una raccolta di firme (273 tra scuola primaria e secondaria inferiore) organizzata dal Comitato genitori e da alcuni rappresentanti di classe. Nel documento presentato alla dirigente scolastica finisce così nel mirino la settimana lunga rea di mettere in difficoltà le famiglie che s’erano espresse per la settimana corta (ma in era pre Covid), di aumentare gli assembramenti all’uscita, di mettere in crisi la viabilità e la gestione di attività extrascolastiche (catechismo, attività sportive, etc.). Sul tema degli assembramenti e dei trasporti ha risposto l’assessore all’istruzione, Bruna Bigagnoli: «Oltre al consueto trasporto con scuolabus, stiamo valutando di creare dei punti di raccolta degli studenti in alcuni parcheggi del capoluogo e di organizzare il trasporto a scuola con navetta». A CHI PROTESTA per il mutamento d’orari ha risposto nettamente il sindaco: «La scuola ha modificato gli orari in linea con le direttive ministeriali. Apriremo un dialogo con la scuola, anche se non è competenza dell’amministrazione comunale. La dirigente mi ha comunicato che esaminerà le proposte che le verranno sottoposte, per valutarne in sede di consiglio di istituto la fattibilità. Teniamo presente che altrove ci sono bambini che andranno a scuola nei container e classi che invece verranno divise e frequenteranno le lezioni a rotazione. Questo a Valeggio vogliamo evitarlo in tutti i modi, perché la qualità della didattica e la serenità dei bambini deve essere sempre al primo posto». •

Alessandro Foroni