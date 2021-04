Scontro frontale nel tunnel, giovane ferito perde i sensi

Lo chiamano il sottopasso maledetto. È quello di via Vittorio Veneto, a Isola della Scala (Verona), che s’imbocca poco lontano dal municipio: settanta metri in tutto. E ieri, proprio lì, due auto si sono scontrate. Un’Audi e un’Opel, intorno alle 8, sono andate sbattere. Forse una curva presa troppo stretta, forse una disattenzione: la dinamica è al vaglio della polizia locale di Isola.

Al volante dell’Opel c’era una donna sulla cinquantina di Salizzole. Sull’Audi, invece, un ragazzo del posto, ma di origine marocchina, che transitava in direzione opposta verso Tarmassia. È stato quest’ultimo ad avere la peggio. Subito dopo l’impatto, infatti, il giovane ha perso i sensi. Non è in pericolo di vita, ma ha subito parecchi traumi. Per questo è stato trasportato, in ambulanza, all’ospedale di Legnago.

Sul luogo dell’incidente, oltre alla polizia locale che ha eseguito i rilievi del caso per cercare di far luce sull’accaduto, e ai soccorritori, c’erano anche i vigili del fuoco. La paura, infatti, era per l’impianto a gas della Opel: subito disattivato dai pompieri che hanno messo così in sicurezza l’auto.

Gli agenti, inoltre, hanno chiuso il traffico di via Vittorio Veneto, in entrambi i sensi di marcia, per circa un’ora. Ma quello, da tempo, è considerato uno dei punti più pericolosi in paese. Un tratto di strada, per chi arriva dal centro di Isola, al termine di un rettilineo che, seppur in area urbana, viene percorso a velocità troppo sostenuta.

Ad impedire la visuale, inoltre, c’è una semicurva all’ingresso del tunnel per chi procede verso il centro. L’altra questione è l’illuminazione, troppo scarsa. Anche ieri mattina quei 70 metri d’asfalto, seppur di giorno, erano bui. Poca visibilità e poca illuminazione lo rendono facile teatro di incidenti più o meno gravi. Altro punto critico, poi, è quello all’uscita del tunnel, per chi si dirige verso Tarmassia. Il sottopasso, inoltre, è molto stretto e senza la linea di mezzeria disegnata sull’asfalto.

Anche l’altezza, segnalata all’ingresso del sottopasso (vieta l’accesso a mezzi più alti di 3metri e 20) crea problemi. Solo qualche mese fa un camion è rimasto incastrato. Più complicato, ma con le stesse dinamiche, era stato il caso del mezzo pesante squarciato nel 2015. «Storicamente il sottopasso», commenta il sindaco Stefano Canazza, «è stato realizzato troppo stretto. Certo è che tutti dovrebbero ridurre la velocità». Il limite consentito, segnalato in entrambi gli accessi, è di 40 chilometri orari. Ma anche ieri molti isolani lamentavano l’eccessiva velocità. «Un’illuminazione più adatta», conclude il primo cittadino, «si può progettare».•.