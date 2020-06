Rotatoria, abitanti pronti a resistere

La storia infinita della rotonda di Madonna di Dossobuono arriva dritta in consiglio comunale. In vista della seduta di stasera, il gruppo Pd villafranchese ha chiesto al sindaco Roberto Dall’Oca di aggiornare l’emiciclo sui prossimi passi. LE PROTESTE. Ma intanto è la popolazione della frazione che insorge. E tutti si allineano con il primo cittadino: no secco al rondò e tiro alla fune con palazzo Barbieri, a Verona, che invece ritiene l’opera indispensabile. Il gruppo piazza della frazione, nato per discutere il futuro delle ex scuole Locchi, ma che col tempo ha aperto il dibattito anche alle altre problematiche di Dossobuono, sostiene Dall’Oca. Renzo Zanotti si fa portavoce: «Da parte nostra c’è il pieno appoggio al sindaco». «Quello che si vuole creare a Madonna di Dossobuono è un progetto monco perché non tiene conto di tutte le problematiche», aggiunge. LE POSIZIONI. Diverse erano state le divergenze fra l’amministrazione e una parte del gruppo, ma ora la battaglia è la stessa per tutti. «Se la rotonda», aggiunge Zanotti, »è contestuale alla bretella è un discorso diverso, così non la possiamo accettare». La bretella, da e per l’aeroporto, infatti, è la soluzione prospettata da Dall’Oca per tagliare fuori la frazione dal traffico. Lo scontro acceso nei giorni scorsi aveva messo uno davanti all’altro il primo cittadino di Villafranca e il sindaco di Verona Federico Sboarina. Sboarina, assieme all’assessore ai lavori pubblici Marco Padovani, la settimana scorsa ha annunciato che i lavori per il rondò inizieranno in autunno e che il cantiere verrà completato prima della fine dell’anno. Incassato il no secco di Dall’Oca, ieri, Padovani ha rilanciato dicendosi dispiaciuto, ma senza annunciare passi indietro. SENSO UNICO. Dall’Oca, dal canto suo, aveva sottolineato la sua disponibilità a ulteriori spazi di dialogo, ma specificando che se Verona avesse tirato dritto ognuno avrebbe poi preso le proprie decisioni. E quindi un senso unico in uscita da Dossobuono verso la città che di fatto, parole del sindaco villafranchese, renderebbe inutile la nuova opera. Contromossa ben accetta anche da buona parte della popolazione perché il traffico che intasa la frazione villafranchese, già incastrata fra l’autostrada e l’aeroporto Catullo, è diventato insostenibile. La tesi portata avanti da palazzo Barbieri è quello della sicurezza: sono troppe le inversioni a U di chi esce dallo svincolo della tangenziale per dirigersi verso la frazione. L’OPPOSIZIONE. Intanto prende la parola anche il Partito democratico villafranchese che segue la questione da anni. «Era uno scontro preannunciato e scontro sarà», dicono dai banchi dell’opposizione chiedendo poi che stasera, nel consiglio comunale che inizierà alle 20, Dall’Oca affronti (di nuovo) la questione. Tutti remano dalla stessa parte. «Bene ha fatto il sindaco», sottolineano i consiglieri d’opposizione Daniele Pianegonda, Isabella Roveroni, Matteo Melotti e Paolo Martari, «a ribadire con forza la contrarietà all’opera». Una vicinanza espressa quindi per la fermezza dimostrata. LE POLEMICHE. Non mancano però le polemiche. Erano il 5 gennaio scorso quando i Dem avevano accusato l’amministrazione villafranchese di «ripetitiva sudditanza verso Verona». «Abbiamo chiesto al consiglio comunale», dicono adesso i consiglieri di minoranza, «di prendere una posizione decisa, ma la maggioranza ci ha risposto che così facendo si sarebbe disturbato il dialogo istituzionale che il sindaco stava intrattenendo con Sboarina e i suoi tecnici. Ecco, ora, il risultato di quel dialogo è sotto gli occhi di tutti». L’IDEA. Per superare dunque lo stallo la soluzione Partito democratica sarebbe quella proposta nel 2016 da Paolo Martari nelle vesti di consigliere provinciale. E cioè la bretella che colleghi le due tangenziali per aggirare la frazione e non far confluire il traffico nell’area già molto appesantina. I FONDI. Sarebbe un’opera da finanziare, spiegano, con la partecipazione di tutti gli enti coinvolti: Comune di Villafranca e Verona, aeroporto Catullo, autostrade A4 e A22, Quadrante Europa, Veneto strade e la provincia. «È chiaro, infatti», proseguono Pianegonda, Roveroni, Melotti e Martari, «che la bretellina dovrebbe essere realizzata prima della rotonda, non viceversa. Ma così non sarà, purtroppo». E chiedono a Dall’Oca di tenere il punto in quella che definiscono «una guerra tra poveri», tra Dossobuono e Madonna di Dossobuono, e di «evitare di calare le brache nei confronti del Comune di Verona». •

Nicolò Vincenzi