Riaprono tutti i servizi ma mancano specialisti

Il pronto soccorso con la grande chirurgia apriranno lunedì. Dopo la riattivazione del punto nascite e della chirurgia giornaliera e settimanale, l’ospedale Magalini di Villafranca ha ripreso la sua attività come struttura per l’assistenza sanitaria a tutte le persone, e non più come esclusivo ospedale-Covid. Nell’accogliere la buona notizia, però, la consigliera regionale del Pd, Anna Maria Bigon, vicepresidente della commissione Sanità a Venezia, ricorda quanto ci sia da fare, soprattutto sul fronte del personale. Servono, infatti, figure apicali e specialisti in diversi ambiti. «Mancano primari di ortopedia e cardiologia, un responsabile di gastroenterologia e parecchie figure in area medica: neurologi, cardiologi, pneumologi, infettivologi, oltre a otto fra chirurghi e medici di area materno infantile», spiega Bigon. «In tutto il Veneto, le dimissioni dei medici ospedalieri sono in percentuale doppia rispetto al resto d’Italia, perché? Nel frattempo, anziché intervenire per colmare queste lacune, si continuano ad affidare prestazioni ai privati. Potenziamo, invece, il pubblico a favore di tutti i cittadini: è una lezione che abbiamo appreso dalla pandemia». Il Magalini è stato convertito per la seconda volta a ospedale Covid ad ottobre 2020. È stato l’unico dei sette centri deputati alla lotta al coronavirus del Veneto a non lavorare su due binari, per la lotta al Covid e per l’assistenza ordinaria. «Finalmente, dopo una lunga attesa, unico del Veneto completamente Covid nella seconda parte di pandemia, il Magalini riapre», conclude Bigon, «ma ora per farlo funzionare a pieno regime, rispettando quanto scritto nelle schede ospedaliere, serve assumere personale. La chiusura prolungata per la riconversione ha aggravato la situazione, con la fuga di medici specialisti che, impossibilitati a svolgere le loro mansioni, sono andati in altre strutture. Il Magalini è un punto di riferimento per un ampio territorio e la sua chiusura ha creato molti disagi». Ad aprile, intanto, è entrato in servizio il primario di pediatria, Alessandro Bodini. Il punto nascite, guidato dal primario di Ostetricia e ginecologia Marco Torrazzina, da lunedì si è rimesso in moto e c’è già un gruppo di donne al termine della gravidanza. Presto, dunque, il primo vagito. M.V.A.