SIt in in strada di una quindicina di insegnanti e dipendenti. Una sospesa: «Non è facile e non ho ricevuto solidarietà dai colleghi». Uno studente quindicenne, unico con mascherina ha spiegato la sua posizione contraria a quella dei manifestanti

I manifestanti No Green pass si sono dati appuntamento ieri mattina a mezzogiorno davanti ai licei di Villafranca, in via Magenta. Erano una quindicina nel sit-in organizzato per protestare, in maniera assolutamente pacifica, contro il documento che accerta l’avvenuta vaccinazione o l’esito di un tampone negativo: un «ricatto», secondo loro. Ma è anche l’attestato necessario, dalla scorsa metà di ottobre, per poter accedere a quasi tutti i luoghi pubblici e al chiuso.



Sul marciapiede, con cartelli, c’erano docenti di ogni grado, collaboratori scolastici e qualche genitore. Sono rimasti davanti ai cancelli del Medi e dell’Anti fino alle 14 per cercare di intercettare l’onda degli studenti che dalle 13 in poi hanno iniziato ad uscire da scuola. Tra i manifestanti c’era anche Giulia Ottoboni, da quindici anni professoressa proprio al Medi. La docente dopo l’introduzione del Green pass ha deciso di non fare i tamponi a scadenze ravvicinate: unico modo per poter accedere a scuola senza aver fatto il vaccino. L’insegnante di lettere prima ha preso qualche giorno di aspettativa e poi, dato che non c’era nessun requisito che potesse legittimarlo ancora, è incappata nella sospensione. Provvedimento, come spiega la docente, che può essere revocato solamente presentando il Pass. Ma ormai sono più di due settimane che nelle classi di Ottoboni si succedono supplenti. «Non è stata una scelta facile», racconta, «ed è anche molto faticosa». «Non ho ricevuto solidarietà da parte dei colleghi», aggiunge, «ma solo di qualche studente. Ci sono stati ragazzi che hanno voluto capire il motivo di questa mia decisione». «Il tampone è un’invasione del mio spazio. Siamo qui oggi per far capire il nostro disagio».



Anche gli altri insegnanti spiegano che il motivo per cui protestano è la difesa del diritto al lavoro. Questo, scandiscono a più riprese, non può essere messo in discussione. «Difendiamo il diritto allo studio e al lavoro senza condizionamenti», dice un’altra insegnante. «Io sono al quarto giorno di assenza ingiustificata», spiega invece Paolo Ottoboni, fratello di Giulia, insegnante in liceo artistico di Verona. «Il Green pass è un ricatto che non possiamo accettare. Ci sono troppi punti da chiarire. Noi siamo per la scelta libera delle cure mentre il Green pass impone un obbligo vaccinale surrettizio». Nelle due ore del sit-in si sono avvicinati anche alcuni studenti. Certi, passando, mostravano dal loro cellulare il Qr code del Green pass. Altri, invece, si sono messi a discutere. Qualcuno anche animatamente.



Un ragazzo di quindici anni che frequenta l’indirizzo economico sociale ha provato a spiegare la sua posizione in netto contrasto con quella dei manifestanti. Durante il confronto il ragazzo (l’unico dei protagonisti della discussione con la mascherina), circondato dagli amici e dai compagni di classe, ha esposto le sue preoccupazioni, cercato di convincere chi aveva davanti. Ma ognuno, com’era prevedibile, è rimasto della propria idea snocciolando numeri e statistiche completamente in disaccordo su contagi e malati.

«Lo studio è un diritto senza condizioni», «scelgo di educare, non di istruire», «il lavoro è un diritto di tutti», «sospesa», sono solo alcuni dei cartelli mostrati. «Abbi dubbi», altra scritta apparsa, è invece la rete nata nel vicentino che raggruppa chi ha posizioni critiche e contrarie rispetto al Pass e che ieri ha fatto da collante con le altre manifestazioni sparse in Veneto. «Mio figlio frequenta un liceo a Verona», racconta una mamma, «ma stamattina ho scelto di essere qui per mostrare la mia solidarietà a questi insegnanti». Mentre parla interviene una docente: «Non siamo liberi di instillare dei dubbi ai ragazzi, di farli ragionare. Sembra che tutto questo sia un argomento tabù», dice facendo un gesto con le mani indicando i cartelli che la circondano. Presidi di questo genere, ripetevano ieri mattina i manifestanti, continueranno davanti agli istituti in cui gli insegnanti sono stati sospesi per dimostrare solidarietà.