Premiato l’«esercito» del Covid-19

Si è conclusa con la premiazione di chi ha combattuto in prima linea contro il Covid, l’antica fiera di Sommacampagna che, quest’anno, si è svolta nel rispetto delle precauzioni imposte dall’emergenza sanitaria. La serata si è svolta nel parco di Villa Venier, con posti limitati e ingressi controllati da polizia locale e protezione civile e registrazione dei presenti. Sono state consegnate, oltre ai premi a personale sanitario, benemerenze ad alcuni cittadini impegnati per la promozione della cultura locale. Premiati, inoltre, otto peschicoltori che hanno avuto una produzione di qualità e celebrati gli anniversari di trenta, quaranta, cinquanta e sessant’anni di alcune attività storiche del territorio comunale. L’evento, animato dal corpo bandistico, si è aperto con un la lettura di un messaggio mandato dal presidente della Regione Luca Zaia: «Mai come ora il festeggiare insieme assume il significato di gioia profonda». Sono seguiti i saluti del sindaco di Sommacampagna, Fabrizio Bertolaso, che ha chiarito come l’organizzazione della fiera sia stata particolarmente complessa, ma guidata dalla volontà di mantenere alcuni momenti caratterizzanti della manifestazione. L’assessore alla cultura Eleonora Principe ha presentato un breve excursus storico, ricordando come a fine Ottocento la fiera fosse saltata ben tre volte, proprio per emergenza sanitaria. Fra gli interventi di benvenuto c’è stato anche quello del consigliere provinciale Pino Caldana, che ha sottolineato l’importanza della sinergia fra Provincia e Comune per l’organizzazione dell’evento. Sul palco, rappresentanti delle diverse realtà che, durante i momenti più difficili dell’emergenza, sono state in prima linea per proteggere la comunità e tutelare le persone più fragili: i volontari di protezione civile, i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia locale e i dipendenti comunali, l’emporio della solidarietà di Sommacampagna e Sona, e l’Sos di Sona. Il sindaco Bertolaso li ha premiati esprimendo loro gratitudine per il lavoro svolto e per il senso di sicurezza trasmesso. Bertolaso ha ricordato l’impegno di chi usciva di casa per portare le mascherine alla popolazione in un momento in cui non era ancora chiaro come si trasmettesse il virus e si percepiva un diffuso senso di paura. Poi, riferendosi all’emporio della solidarietà, che ha sede a Lugagnano ma aiuta le famiglie in condizione di fragilità economica di entrambi i Comuni, ha evidenziato: «Garantire un pasto a chi è in difficoltà è vitale. La realtà dell’emporio rappresenta un esempio di collaborazione fra Comuni; lo stesso vale per l’operato dell’Sos, che ci ha fornito dispositivi di protezione quando ne avevamo bisogno». Dopo la premiazione, è risuonato l’inno nazionale, carico di tutta l’emotività che ha attraversato questi mesi di emergenza, nei quali i cittadini hanno sentito sulla propria pelle la paura della pandemia ma hanno anche riconosciuto l’impegno delle tante persone che si sono poste al servizio degli altri. I PESCHICOLTORI. Durante la serata sono stati premiati otto peschicoltori, che quest’anno hanno fornito un prodotto di qualità. A consegnare i riconoscimenti, oltre al sindaco, c’erano i primi cittadini di Sona e di Valeggio, e il vicesindaco di Villafranca. Presente anche il direttore del mercato ortofrutticolo di via Cesarina, Massimo Vincenzi: «Anche per il mondo agricolo è stato un anno difficile, ma la natura ha fatto comunque i suoi passi e, rispetto alle disastrose annate passate, la campagna peschicola è stata positiva». TRE CITTADINI. È stata poi data una benemerenza a tre cittadini che, per tutta la vita, si sono impegnati nella promozione della cultura e del territorio: Elio Franchini, presidente onorario della Pro Loco Custoza; Roberto Valentini, appassionato collezionista di reperti di storia popolare che ha sempre generosamente messo a disposizione della cittadinanza; Gianfranco Rizzoli, membro più anziano del corpo bandistico di Sommacampagna, che ha dedicato un impegno pluridecennale nell’accompagnare con la musica le feste della comunità. Sono stati poi celebrati gli anniversari di quattordici attività del territorio comunale attive da trenta, quaranta, cinquanta e sessant’anni. Ad inizio serata, il sindaco Bertolaso aveva sottolineato che, nei mesi dell’emergenza, l’impresa ha avuto un valore sociale importante, esprimendo parole di gratitudine per le attività produttive, le aziende e i commercianti del territorio, «categorie colpite dalla crisi che, nel bisogno, hanno detto “presente”, attivandosi per fare consegne a domicilio». •

Federica Valbusa