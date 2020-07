Premiati gli studenti più bravi Cerimonia con grande tricolore

Fiore all’occhiello della Fiera patronale di Villafranca è stata la premiazione degli studenti meritevoli. La cerimonia, quest’anno, ha preceduto l’inaugurazione della quattro giorni e si è tenuta sull’erba del castello, con un enorme tricolore steso tra ragazzini e genitori sistemati, a distanza, sotto i gazebo. Una cornice d’eccezione per consegnare il diploma a 128 studenti incoraggiati dal sindaco Roberto Dall’Oca, dall’assessore all’istruzione Anna Lisa Tiberio con il presidente del Parlamentino della legalità, Nicolò Mannino, dal presidente del consiglio comunale Lucio Cordioli, da Albertina Bighelli in rappresentanza della Provincia, e da assessori e consiglieri. Ventidue studenti di terza superiore e cinque di quarta hanno vinto una borsa di studio di 150 euro per aver riportato una media scolastica superiore all’8; undici studenti hanno ricevuto 250 euro per aver conseguito il diploma di maturità con una media superiore a 85 su 100, tra cui una con 100 e lode, Mariasole Pasinato, e due con 100: Francesco Magalini e Dora Surrenti; attestato per otto laureati con 110 e lode e borsa per due laureate che hanno compilato una tesi di laurea su un tema che riguarda Villafranca: Francesca Dall’Oca, laureata in scienze economiche per l’ambiente e la cultura a Venezia, ha studiato l’organizzazione e la produzione di eventi all’interno del castello, ottenendo una borsa di studio di 200 euro. Francesca Isotta, laureata in ingegneria civile, ha proposto un progetto di recupero del granaio di palazzo Bottagisio all’interno di un nuovo polo turistico culturale. Infine sono stati consegnati 79 diplomi ad altrettanti ragazzini che hanno concluso le medie con una votazione di 9 e 10. Tra gli studenti di terza superiore sono stati premiati: Elisa Cipriani, Eleonora Dindo, Giada Faccioli, Elisa Preto, Simone Piccini, Natalia Grujic, Victoria Pistis, Maria Balestreri, Francesco Callino, Arianna Olivieri, Carla Sofia Ciresola, Sara Luani, Andrea Baldassari, Giorgia Catania, Alice Bergamasco, Giulia Busti, Claudia Trova, Alessia Mesaroli, Giulio Battistoni, Luca Albertini, Giorgia Baciga, Benedetta Morandini. Tra le quarte, Michela Moretto, Giulia Dal Maso, Davide Cordioli, Monica Perina, Alice Bertaso. Oltre ai tre già citati, per le quinte hanno ottenuto la borsa Giada Burei, Samuele Rizzi, Marco Di Santillo, Erica Fabris, Silvia Rossi, Anna Emilio, Virginia Filippi, Alessia Cavallo. Tra i laureati ci sono, invece, Gianluca Gaburro, Francesca Isotta, Daniele Massaro, Vittoria Peretti, Anna Piva, Aurelia Floriana Tumicelli, Caterina Zamboni, Marco Zanotti. Hanno ricevuto l’attestato dopo la terza media alle Cavalchini Moro, infine, Nicola Arduini, Alessia Astorino, Matteo Bertaiola, Nausica Corsetti, Elena De Orlando, Matteo Faccioli, Noemi Faccioli, Sofia Ferrarese, Lucrezia Camelia Ghiulea, Stefan Grujic, Anna Amy Mazzola, Alice Negrini, Davide Spellini, Stefano Ventura, Chiara Zoccatelli, Ester Signoretto, Sofia Arzeni, Sara Benetollo, Pietro Eustacchio Benini, Andrea Camerlengo, Martina Chiella, Melissa Cristini, Chiara Cunego, Lorenzo Gaburro, Greta Gasparini, Matteo Guerrera, Matteo Ibanez, Pawanjot Kaur, Luca Massagrande, Giosuè Menegazzo, Anita Minicucci, Andrea Ottoboni, Emma Pasin, Alessandro Pavanello, Giulia Rosa, Federica Simeone, Riccardo Tabarelli, Riccardo Vasaturo, Sofia Zanini, Matteo Zanon, Giulia Zecchin. Per le medie di Dossobuono, Maria Vittoria Bacco, Giovanni Brancaccio, Nikola Curcic, Nicole Fil, Emma Marafioti, Claudia Perina, Luca Ryan Piccoli, Arianna Rizzi, Eleonora Salvaro, Elisa Seves, Gabriele Zanini, Rebeca Alec Gutman, Elisa Dardi, Pietro Furia, Sofia Nicolis, Eleonora Piazzi, Damiano Righetti, Matilde Rizzi, Azzurra Vicentini, Melissa Zuccher, Jasmina Marina Balauca, Fabio Beghin, Greta Burri, Pietro Burri Perbellini, Riccardo Caldana, Veronica Campostrini, Cristina Castagna, Tommaso Finato, Irene Gangini, Maddalena Mazzi, Benedetta Milanese, Giorgia Mondo, Paride Morandini, Emma Salvaro, Maryam Zantedeschi, Emy Zuccher. E infine, Andrea Mengalli e Martina Sala delle Don Allegri, Mirko Franchini che frequenta le scuole a Mozzecane e Luigi Dal Bosco all’Aleardi. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Vittoria Adami