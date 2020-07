Passerini declina l’invito

Il sindaco di Fombio, nel lodigino, rifiutato da una struttura ricettiva toscana per paura del Covid e invitato a venire in vacanza gratis a Valeggio sul Mincio dall’amministrazione comunale, non verrà. Davide Passerini, residente a Codogno, ha risposto all’invito del collega Alessandro Gardoni, grato della lettera ricevuta, declinando tuttavia l’invito, sottolineando il suo apprezzamento per Borghetto e ringraziando per la solidarietà manifestata. Intanto a Valeggio sono partiti gli eventi dell’estate, con tantissimi visitatori per la mostra sul lockdown che verrà riproposta mnei fine settimana. Gli scatti dei fotografi Roberto Domenichini, Emiliano Rovina, Matteo Moretti, Alberto e Matteo Chiaramonte hanno colto molti aspetti di quel periodo, dalle strade vuote alle mascherine e guanti abbandonati. «Un periodo che ha toccato tutti», dice Domenichini, tra gli ideatori della mostra, «sentivamo l’esigenza di trasporre in immagini le emozioni. Le 500 persone passate a vederla l’hanno fatto volentieri, anche per esorcizzarlo». Il vicesindaco Marco Dal Forno: «La speranza è che questa l’esperienza ci renda migliori». Marileno Brentegani, di Percorsi: «La manifestazione, che puntava su musica, spettacoli e ampi plateatici dei ristoranti, è andata bene» •

A.F.