Ospedale di Villafranca: ricoveri covid in calo, riapre il punto nascite

C’è la data. Il 7 giugno i bambini nasceranno di nuovo a Villafranca. Riaprirà, infatti, il punto nascite e con questo anche la chirurgia e 58 posti letto non covid tra chirurgici e internistici.

È il segnale che tutti attendevano: riapre in via definitiva l’ospedale Magalini dopo la sua lunga esperienza come ospedale-covid. Lunedì sarà attivata la chirurgia in «week surgery», per degenze settimanali, che si aggiungerà alla chirurgia giornaliera del «day surgery» già avviata con 10 posti letto insieme alla continuità assistenziale pediatrica. Sono stati aperti anche dieci posti letto di area medica non covid. Il 7 giugno è stato scelto come data per aprire il punto nascite perché si presume di arrivare a un massimo di due pazienti covid in terapia intensiva (ora sono otto). Assestata tutta l’attività, partirà per ultimo il pronto soccorso. «Il Magalini è stato strategico per il milione di abitanti di Verona e ha sviluppato professionalità.

Quella del 7 giugno è la pietra miliare della completa riattivazione dell’ospedale», spiega il direttore generale dell’Ulss9, Pietro Girardi. «Stiamo facendo anche lavori di duplicazione di alcune aree che ci permetteranno, in caso di una eventuale ripresa dell’epidemia, di gestirla in ospedale in concomitanza con l’attività ordinaria». Nel ringraziare gli operatori sanitari, molto provati da questo anno e mezzo (il Magalini è stato convertito a ospedale covid nella primavera 2020 e poi dal 31 ottobre), Girardi ha assicurato anche ai cittadini che hanno dovuto sopportare i rinvii di prestazioni che queste ultime saranno tutte recuperate. Nel frattempo, in virtù di finanziamenti statali legati al covid, procedono i lavori al Magalini che lo «trasformeranno in ospedale tecnologicamente avanzato», aggiunge il direttore sanitario dell’Ulss9 Denise Signorelli. «Al terzo piano avremo nuove stanze filtro con impianti di ossigenoterapia che si usano nelle semintensive e nelle intensive. Funzioneranno da aree non critiche, ma all’occorrenza diventeranno posti di semintensiva o di intensiva». L’attuale terapia intensiva, inoltre, passa da dieci a venti posti letto grazie ai lavori in corso: ci sarà un blocco con moduli da due e da un letto, per poter isolare i pazienti. L’esperienza della pandemia ha inoltre «accresciuto professionalmente medici e operatori», come spiega Signorelli, dotando ora il Magalini di personale preparato e che ora si appresta ad avviare anche percorsi diagnostico-terapeutici per il post covid. Sulla riapertura del Magalini si sono mossi gli amministratori del comprensorio-dai sindaci al consigliere regionale Anna Maria Bigon-per ricordare che l’ospedale ha fatto la sua parte, anche eroicamente, e che ora, visto i segnali non più allarmanti, deve tornare a svolgere le sue funzioni.

Lo fa anche il consigliere regionale Thomas Piccinini (Veneta autonomia) che reclama però anche un’efficace programmazione sanitaria: «Affinché si torni a erogare i servizi per cui il Magalini era conosciuto e apprezzato, come il punto nascite, unico a essere stato chiuso in tutto il Veneto, è necessaria una programmazione sanitaria che favorisca l’acquisizione di nuovo personale, con reali prospettive d’impiego, e un’azione concertata che valorizzi l’ospedale e le sue competenze. Ciò potrà verificarsi solo se, nel caso di un’eventuale nuova ondata, la pressione esercitata sul Magalini sarà diminuita e il carico di pazienti covid sarà ridistribuito in altri ospedali». «Finché non si avrà la certezza che i reparti dell’ospedale non subiranno una nuova chiusura», conclude il consigliere regionale Piccinini, «in autunno il problema del personale al Magalini resterà centrale. Un medico senza prospettive di operare non sarà di certo incoraggiato a venire qui, motivo per il quale ora la struttura si ritrova con reparti come cardiologia e ortopedia, privi di primariati e di personale sanitario».•.