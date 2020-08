Orgoglio e dolore «Bruno ha lasciato un mondo migliore»

«Bruno ha lasciato il mondo un po’ migliore di come l’aveva trovato, ora tocca a tutti noi, che abbiamo più tempo, essere buoni, allegri e solari come lui, ed amare Dio, le nostre famiglie e la nostra patria in modo da combattere il disfattismo, tenendo dritta la spina dorsale e gonfiando il petto, come faceva lui». È con queste parole che Andrea Tenci ha salutato ieri, nel corso del suo funerale, il figlio morto, appena ventenne, domenica scorsa in seguito all’incidente avvenuto nel corso di un’escursione ai Covoli di Velo. «Bruno era rivoluzionario», ha ricordato il papà. Il quale, stringendo il microfono in mano, è riuscito a contenere quel dolore che a tratti non riusciva a nascondere nemmeno la mascherina e in tanti come lui, tutti quelli che c’erano al rito funebre. «Bruno parlava fluentemente l’inglese, ma si sforzava di esprimersi anche in dialetto, era insieme sovranista ed universale ed esperto delle tecnologie digitali e artigiano», ha continuato il genitore. «Lasciamoci contagiare dal suo entusiasmo e dalla sua purezza, perché lui era puro come i gigli», ha poi aggiunto, prima di urlare «Picchio esplosivo», il nome da scout del ragazzo, ottenendo in risposta il grido «presente». È stata una cerimonia composta, ma allo stesso tempo partecipata, quella che si è svolta ieri pomeriggio nel parco parrocchiale di Marchesino di Buttapietra. Parco che si era riempito da almeno 800 persone, una marea di gente che ha fatto una lunga fila per poter entrare, cosa che era possibile fare solo dopo aver igienizzato le mani: le persone hanno mantenuto, anche se con difficoltà, il distanziamento sociale, come prevedono le norme sanitari anti Covid. C'erano gli amici della scuola - Bruno aveva fatto l’Istituto agrario allo Stefani-Bentegodi e stava frequentando la facoltà di Scienze forestali a Padova - moltissimi scout del Corpo nazionale giovani esploratori italiani, del quale il giovane faceva parte, così come il papà, che ieri era in regolamentare divisa, e i suoi fratelli, ma anche di altre associazioni. C’erano tutti i parenti e tanta gente del paese. «Una mamma mi ha detto che oggi Bruno è il figlio di tutta la comunità di Marchesino ed io credo che questo sia vero», ha voluto sottolineare il parroco don Claudio Cunego. Il quale ha voluto invitare il vescovo don Giuseppe Zenti che ha presieduto alla celebrazione perché colpito «dalla grande dignità che hanno mostrato il papà e la mamma di Bruno, nell’affrontare questa tremenda fatalità, per la quale non ci sono parole umane di conforto adeguate». «Bruno ha avuto una vita breve ma significativa, perché pervasa dall’amore e tutti quelli che sono qui oggi lo possono testimoniare», ha rimarcato il vescovo monsignor Zenti. Le parole del prelato hanno lasciato il posto, poi, ai ricordi di Bruno degli amici e della sua famiglia. «Se dovesse farlo Bruno ci vorrebbe tanto tempo, perché, esplosivo com’era, parlerebbe per almeno tre ore, ma noi ci metteremo solo qualche minuto», ha detto papà Andrea in chiesa. Il padre, per altro, nel corso della cerimonia è stato il primo ad accorrere in aiuto di una giovane scout che ha avuto un malore temporaneo. Lui che è, evidentemente non a caso, il primario del pronto soccorso dell’ospedale Fracastoro di San Bonifacio. In rapida successione, gli appartenenti al Cngei hanno intonato i canti Scouting for boys e Favole e hanno lanciato il loro urlo di saluto. Il cugino Enrico ha definito Bruno come «l’anima pulsante della famiglia», il fratello Roberto gli ha assicurato che porterà con sé la sua voglia di vivere e la sorella Maria Vittoria gli ha augurato un tenero e straziante «Buona notte fratellino». Inevitabilmente, questi saluti sono stati lanciati al ragazzo cercando di superare la grande ondata di commozione che incrinava la voce a chiunque parlasse. Quella commozione che era la stessa di chi ascoltava. Fra la grande folla, c’erano anche tre sindaci, in chiesa, con la fascia tricolore: il primo cittadino di Buttapietra, Sara Moretto, e i colleghi di San Bonifacio e di Cazzano di Tramigna, Giampaolo Provoli e Maria Luisa Guadin, che rappresentavano le amministrazioni dell’Est Veronese, e l’assessore veronese Francesca Briani, il capo scout d’Italia Giampino Vendola, i comandanti della Compagnie dei carabinieri di Verona e di San Bonifacio, una rappresentanza dei primari dei pronto soccorso del Veneto e i medici e gli infermieri colleghi dei genitori: anche la mamma di Bruno, infatti, è medico e lavora al distretto di Borgo Roma. Oltre a rappresentanze delle comunità di Albona, città croata da cui è arrivata molti decenni fa la famiglia Tenci. •

Luca Fiorin