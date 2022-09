Sorpresa e sconcerto per le bollette Enel, per un importo complessivo di quasi sei mila euro, giunte al gruppo AzzanoLive a conclusione delle quattro serate musicali organizzate nel giugno scorso al parco comunale. AzzanoLive è l’associazione nata nella frazione di Azzano e riconosciuta dalla Regione Veneto con lo scopo di offrire incontri di buona musica e nel contempo, con l’eventuale guadagno, dare un aiuto solidale alle realtà locali che si occupano del bene comune del paese. Infatti, una buona parte degli utili dell’iniziativa del giugno scorso sarebbero stati destinati a Fevoss, Croce verde che festeggia quest’anno il suo 25esimo anniversario e alle scuole dell’infanzia del paese, destinazione ora a rischio.

Il concerto di giugno non è la prima iniziativa che il gruppo organizza, quest’anno però qualcosa non ha funzionato nel rendiconto finale di Enel energia. Dai documenti in possesso di AzzanoLive e dalle mail con Punto Enel risulta che i contatti con Enel sono iniziati nello scorso maggio e il 13 delle stesso mese è giunto da Roma il via libera per l’allaccio all’energia elettrica e contestuale attivazione temporanea straordinaria di 50 KW, realizzati il 21 giugno dopo aver accettato il preventivo Enel di 665,92 EUR per allacciamento e consumi.

Chiusa la festa domenica sera 26, mercoledì 29 giugno il presidente del gruppo, Lucio Zanolla, ha fatto presente all’Enel che la linea era ancora attiva e alla richiesta, se dovesse continuare a pagare il fisso per le spese di gestione, gli è stato risposto: «Lei deve pagare solo fino al 27 giugno, ora facciamo attività per chiudere».

Il 12 luglio però è giunto al presidente, una fattura Enel energia di 1.976,17 euro per il periodo giugno 2022, tipo di bolletta ordinaria da pagare entro il 27 luglio. A seguire il 12 agosto, sempre da Enel energia, un’altra bolletta di 3.671,65 euro per il periodo luglio 2022, pure questa bolletta ordinaria da pagare entro il 29 agosto. Queste due bollette però sono per il «periodo ordinario», mentre l’allaccio richiesto e ottenuto era «un’attivazione temporanea e straordinaria», chiusa il 27 giugno come da documento Enel distribuzione. «Qualcosa non ha funzionato tra i diversi uffici e settori Enel», sottolinea Lucio Zanolla.

«Ho fatto presente il 26 luglio a PuntoEnel di corso Milano la fattura di 1.976euro, mentre avevo accettato un preventivo di 665 euro e mi hanno risposto subito il giorno dopo: “Abbiamo richiesto una bolletta di chiusura per le date in cui ha utilizzato la fornitura, avremmo risposta la settimana prossima”. Allora ho chiesto se devo pagare la fattura così com’è arrivata? Verrà emessa una nota di accredito? La risposta è stata questa: “Abbiamo fatto una sospensiva sulla bolletta valida fino al 25/12/22 in attesa che venga emessa un’altra fattura”. La sospensiva», continua Zanolla, «non è ancora giunta, non solo, mi è arrivata invece in agosto la seconda bolletta di 3.671,65 per il mese di luglio, quando l’allacciamento è stato staccato a giugno. Siamo mortificati, perché non riusciamo a trovare il bandolo di questa matassa e di queste cifre, anche perché per le precedenti esperienze che abbiamo realizzato e per un confronto con le sagre che si sono svolte in questi mesi nel paese con un maggior numero di serate delle nostre quattro, la spesa è sempre contenuta dai 200 ai 400 euro, e noi siamo quasi a seimila. Difficile avere risposte esaustive dagli uffici Enel, sembra di essere in un labirinto: non trovi mai la persona che prenda a cuore il problema, individui gli eventuali errori e spieghi come risolverli. Non è possibile infatti passare da un preventivo Enel di 600 euro a un consuntivo di quasi sei mila, per quattro sere di musica. Ce la stiamo mettendo tutta», conclude il presidente, «per venirne a capo anche per tener fede ai contributi promessi alle associazioni, come abbiamo sempre fatto per le serate negli anni precedenti».