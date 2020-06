Nubifragi, richiesta danni a Venezia

La conta dei danni dopo la tempesta. Il nubifragio di lunedì 8 giugno ha lasciato pesanti segni in città e ora, per chiedere adeguati risarcimenti, il Comune sta raccogliendo le richieste da inviare poi a Venezia. La Regione, lo scorso 2 giugno, ha dichiarato infatti lo stato di crisi a seguito del maltempo che ha colpito diverse aree del Veneto, tra cui anche Villafranca. Il Comune, quindi, farà da sponda per inoltrare tutta la documentazione necessaria in laguna. C’è tempo fino al 6 luglio per presentare la richiesta a seguito dei danni che acqua e grandine hanno provocato a edifici e auto. Per case, negozi, studi e uffici l’entità del danno dichiarabile nell’autocertificazione è limitata al solo ripristino della funzionalità: erano stati tante, soprattutto in via Angelo Messedaglia e in via Nino Bixio, i pian terreni degli edifici andati sott’acqua. Chi ha subito danni, però, non può mettere in conto la richiesta di rimborsi per i cosiddetti elementi decorativi che si siano deteriorati, come ad esempio le tende, l’arredo a verde, le recinzioni e i dispositivi tecnologici colpiti dall’abbondante acqua che per un pomeriggio ha messo in ginocchio Villafranca. Per quanto riguarda i condomini, invece, le singole segnalazioni dovranno essere corredate di quelle delle parti in comune dell’edificio. Dovranno essere raccolte dall’amministratore di condominio, che avrà il compito di inviare la documentazione in municipio. Lo stesso discorso vale per le auto. Anche qui l’autodichiarazione è limitata solamente ai danni che impediscono il funzionamento del mezzo, e non quindi per ammaccamenti della carrozzeria. È possibile scaricare il modulo sul sito del Comune e anche questo dev’essere necessariamente compilato entro lunedì 6 luglio. Due sono i sistemi per poterlo recapitare: a mano all’ufficio protocollo (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 13; il martedì dalle 15,30 alle 17,30 e il sabato dalle 8,45 alle 11,45) oppure spedendolo tramite pec all’indirizzo protocollo.comune.villafranca.vr@pecveneto.it. Su Villafranca per due lunedì consecutivi, anche se il temporale che aveva creato più danni era stato quello dell’8 giugno rispetto a quello della settimana successiva, si è rovesciata in pochi minuti l’acqua che sarebbe dovuta scendere in mesi. Tanti erano stati gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile Mincio su tutto il territorio. Uno dei punti più critici, come spesso accade, era piazza Villafranchetta, dove ad andare sott’acqua era stato l’archivio (ma anche la sala studio) della biblioteca comunale. Invaso dall’acqua era stato poi tutto il parcheggio sotterraneo, situazione che ha richiesto l’impiego delle pompe portate dai volontari della Mincio. Critica pure la situazione di via Angelo Messedaglia, in particolar modo a nord nei pressi della rotonda del Terzo stormo. Qui ad essere invasi dall’acqua erano stati negozi, case e la pizzeria all’angolo prima del passaggio a livello. Lo stesso era accaduto in via Nino Bixio, poco dopo la rotonda di via Pozza, con lo stesso risultato: salotti, cucine, ingressi e uffici con centimetri d’acqua. In alcuni scantinati di corso Vittorio Emanuele, infine, era stato richiesto l’intervento della protezione civile per liberarli dall’acqua. «Abbiamo avuto 25 interventi per l’emergenza dei giorni scorsi», spiega il sindaco Roberto Dall’Oca. E aggiunge: «Abbiamo fatto degli incontri tecnici con Acque veronesi per verificare eventuali correttivi da riportare sulla rete». Inoltre, aggiunge il sindaco, è stata presentata in Regione la richiesta di contributo per realizzare un laghetto di laminazione da 20mila metri quadrati in zona Paroline. «Un’opera», conclude Dall’Oca, «da un milione e 300mila euro che dovrebbe risolvere un problema che ormai non può più essere classificato come evento eccezionale». •

Nicolò Vincenzi