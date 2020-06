Notte d’ansia per il 13enne scomparso

Allarme massimo, ieri sera, per un ragazzino, 13 anni, uscito con gli amici nel pomeriggio e non più rientrato a casa la sera. La sua assenza all’ora di cena ha preoccupato seriamente la mamma, una signora moldava, il compagno della donna e la nonna del ragazzo. Non hanno atteso tanto, sono subito tutti corsi a denunciare di scomparsa del tredicenne ai carabinieri di Villafranca i quali, a loro volta, trattandosi di un minorenne, hanno informato immediatamente la Prefettura che ha fatto scattare la procedura di ricerca di persone scomparse, una procedura che allarma tutte le forze dell’ordine, compresa la Protezione civile. Dalla sera di venerdì, quindi, si è messo un moto per le strade della provincia un vero e proprio esercito di uomini e mezzi, provenienti anche da altre regioni, come Trentino e dal Friuli Venezia Giulia. Nulla viene lasciato di intentato, in questi casi, perché si trattava di un minorenne, un soggetto quindi socialmente fragile e le cui ricerche non possono attendere le canoniche 24 ore che si possono lasciar passare se fosse un adulto ad allontanarsi. Fortuna vuole che il giovanissimo non abbia mai, se non per brevi periodi, spento il suo telefonino, forse soltanto quando non voleva farsi raggiungere dai suoi coi quali aveva litigato, a quanto pare, per una valutazione scolastica inattesa rispetto la sua costante ottima resa scolastica. Sono tempi di pagelle: spesso succede che arrivi in casa il reale rendimento di uno studente e si «facciano i conti» coi genitori, una situazione che può creare litigi ma anche qualche dramma, purtroppo. Subito i carabinieri del comando provinciale di Verona, con le stazioni e i comandi di vari centri della provincia, hanno agganciato la cella telefonica dello smarphone del tredicenne e, a partire dal segnale, hanno via via, insieme ai vigili del fuoco di Verona, di Legnago e volontari di Villafranca, tracciato una mappa da perlustrare. Le ricerche, in base al segnale, sono partite a mezzanotte e mezza dalla zona di Sanguinetto, si sono poi spostate a Concamarise fino ad approdare nel Nogarese. Il piccolo è stato ritrovato ieri mattina, verso le 7.30, mentre era ancora in sella alla sua bici, mezzo col quale si era allontanato da casa il pomeriggio del giorno prima. Il tredicenne era lungo la strada che da Nogara porta alla zona artigianale e industriale di Bonferraro di Sorgà: via Pioppone. La nottata, come dicevamo, è stata però concitatissima e non solo per la crescente preoccupazione della mamma del ragazzino. Oltre ad essere entrati in servizio ben 18 vigili del fuoco e più gazzelle dei carabinieri sguinzagliate per statali, provinciali, comunali e anche strade bianche - ogni centimetro è stato battuto - la Prefettura ha chiesto l’ausilio anche di un drone dal Comando carabinieri di Trento (l’elicottero, infatti, con il buio non poteva alzarsi in volo) e due unità cinofile dai Nuclei di Gorizia e Pordenone. Quattro cani da ricerca, insomma, anch’essi sulle tracce del tredicenne scomparso da casa. Come dicevamo, lo studente non ha quasi mai spento il cellulare e la cella telefonica, a parte qualche momento di «buio», è sempre stata centrata: in genere, non fornisce un’esatta posizione di una persona ma l’area in cui si trova, che viene aggancia nella rete locale. La zona poi viene poi controllata dal centro all’esterno, con sistema che espande via via il raggio d’azione. Infine, il mattino, quel ragazzo verso Bonferraro e l’ordine a tutti di rientrare. •

Daniela Andreis