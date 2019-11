La Fortitudo dà un calcio alla plastica

Non solo impegno nel mondo del calcio femminile ma anche attenzione ai problemi ambientali. Il direttivo della Chievo Fortitudo women dichiara guerra all’uso indiscriminato della plastica limitandone il ricorso soprattutto durante le cene che le diverse squadre consumano negli spazi degli impianti sportivi di San Zeno in Mozzo. Il direttivo ha accolto la proposta del presidente Giuseppe Boni che spiega: «La mia indole ecologica e la campagna delle ragazze “Fridays for Future” mi hanno spinto a pensare a cosa potevamo fare, come società, per limitare l’inquinamento e soprattutto il consumo di plastica». Ma l’iniziativa vorrebbe essere solo un primo passo. Il presidente vorrebbe, infatti, che non si fermasse solo alle cene di squadra che si svolgono al campetto di San Zeno in Mozzo ma diventasse il debutto di un percorso più articolato e virtuoso cui tutti possono partecipare. «Ogni venerdì sera con la prima squadra», continua Boni portandolo come esempio, «facciamo la cena e tutte le volte si fanno sacchetti pieni di piatti, bicchieri e posate di plastica. Da questa estate ho introdotto questo nuovo concetto e mi piacerebbe venisse raccolto da tutte le famiglie delle ragazze coinvolte. Si risparmierebbe una percentuale di plastica che, seppur bassa, potrebbe portare ad allargare a macchia d’olio questo modus operandi che può far bene all’ambiente. Purtroppo», sottolinea Boni, «non riusciremo a escluderla al cento per cento ma un buon 80-90 può essere evitata». Per questo motivo la Fortitudo ha comperato piatti e bicchieri di plastica lavabili e hanno ricevuto in regalo delle posate in metallo. Le stoviglie sono già utilizzate, dunque, e l’abitudine è diventata prassi. Attende solo di essere allargata il più possibile. «La decisione vede coinvolte anche le ragazze le quali, a fine cena, in due o tre a turno, hanno il compito di raccogliere il tutto, sciacquare e mettere in lavastoviglie», racconta il presidente. «Questo impegno è stato da loro accolto positivamente nella convinzione di fare qualcosa per invertire l’uso della plastica a tutto vantaggio dell’ambiente nel quale anche loro vivono. In questo modo la produzione di rifiuti», conclude Boni, «viene più che dimezzata. A contribuire al risparmio di plastica abbiamo introdotto anche l’uso dell’acqua dell’acquedotto comunale, meglio conosciuta come acqua del rubinetto, servita, durante le cene, in contenitori di vetro. Auspico, insomma, che anche altre società si ispirino alla nostra iniziativa che può portarci a un futuro migliore. E spero anche che il messaggio diventi un’azione concreta anche tra le famiglie delle atlete nell’ambito domestico». In questo modo la buona pratica crescerebbe a livello esponenziale visto che la società Chievo Fortitudo women conta più di 150 tesserate con genitori, fratelli, zii, nonni, amici e conoscenti da coinvolgere. •

Vetusto Caliari