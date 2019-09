Il gruppo ha 70 anni Gli alpini fanno festa con la Veglia verde

Edizione speciale di Veglia verde, appuntamento socio gastronomico ricreativo che si tiene nella baita alpina di Mozzecane. Quest’anno infatti sarà l’occasione per festeggiare il settantesimo anniversario della fondazione del Gruppo Alpini Mozzecane venerdì, sabato e domenica. La storia è iniziata nel 1949, dopo la seconda guerra mondiale, con la costituzione del gruppo. Primo capo fu Erminio Faccioli. Nel 1986 fu costruita la baita e così si aggiunge la fattiva presenza nel mondo della solidarietà. La loro baita diventa punto di riferimento anche di altre associazioni che operano in paese che vengono sempre accolte nei loro incontri. Si continua a promuovere lo spirito patriottico con la partecipazione agli appuntamenti provinciali, regionali e nazionali. Significativa negli ultimi anni la presenza degli alpini mozzecanesi nel recupero delle trincee di Erbezzo e, nei festeggiamenti del centesimo anniversario della fine della Prima guerra mondiale, nella riqualificazione del Parco della Rimembranza. Il capo gruppo Giampietro dal Zotto dichiara: «Festeggiare i 70 anni è un orgoglio. Pensiamo a quanta strada si è fatta, ma guardiamo al futuro continuando ad esserci nella comunità. Ringrazio tutti coloro che in questi sette decenni hanno collaborato contribuendo a sostenere la numerose iniziative». Questo il programma della festa: venerdì serata Alpinrock dedicata ai giovani. Street food dalle 19 alle 2. Sabato sarà la volta del ballo liscio alle 21, con l’orchestra Francesco Rigoni. Dalle 19 saranno aperti gli stand gastronomici. Domenica alle 11 ammassamento alla baita con rinfresco ed alza bandiera. Alle 12.10 messa celebrata nel Parco della Rimembranza, 13.30 pranzo in baita su prenotazione. Alle 21 è in programma la musica con Michele Gremolizzi. •

V.C.