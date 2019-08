Con Discanto musica in tour nei gioielli dell’architettura

Fondazione Discanto ha presentato durante una cena di gala tenutasi in villa Vecelli Cavriani il progetto «Sentieri di musica - Percorso di arte, musica, spiritualità e territorio» nella certezza che musica e arte uniscano le persone e siano un inno alla bellezza. Questo assunto scandisce il tour di debutto della formazione Orchestra europea Discanto, diretta dal maestro Maurizio Tambara. «La serata», sottolinea il presidente di Fondazione Discanto Andrea Turrina, «ha dato il via alla partecipazione economica e alla condivisione di finalità che la comunità di tre province sta dando all’iniziativa». Nella serata sono stati inoltre raccolti fondi per favorire la residenza artistica e lo studio di giovani musicisti europei attesi a breve nel territorio. L’appuntamento ha visto la presenza di personalità del mondo religioso e delle istituzioni pubbliche. Per il mondo religioso la presenza dei monsignori Pietro Salvetti, parroco di Mozzecane, e Giancarlo Manzoli in rappresentanza della diocesi di Mantova, don Martino Signoretto, vicario episcopale per la cultura della diocesi di Verona, l’abate di Isola della Scala Roberto Bianchini. Gli enti pubblici sono stati rappresentati dal presidente della Provincia Manuel Scalzotto che ha apprezzato l’iniziativa che «Unisce idealmente le province di Verona, Mantova e Vicenza», da Mario Faccioli per l’Agsm che ha manifestato il suo interesse per il progetto e da Tomas Piccinini, vicesindaco di Mozzecane con delega alla cultura. Durante la serata Serafino Rudari ha realizzato un’opera offrendola a Fondazione Discanto. «La serata», afferma il presidente Andrea Turrina, «è la concretizzazione delle migliori vocazioni della Fondazione. Discanto è un’ attitudine dei partecipanti a creare momenti di condivisione, facilitare a tutti un moderno Convivio del Dante che presto celebreremo. Sono orgoglioso di rappresentare la Fondazione che in quest’ultimo anno si è prodigata in iniziative dinamiche, con la recente apertura verso Vicenza». «Sentieri di musica» è stato presentato dalle direttrici artistiche di Fondazione Discanto Maria Luisa Abate e Cira Russo e prevede cinque concerti gratuiti dell’Orchestra europea Discanto che si terranno in settembre: mercoledì 4 nel Duomo di Mantova, giovedì 5 alla fiera millenaria di Gonzaga (Mn), venerdì 6 nella chiesa di Santa Maria in Organo di Verona, sabato 7 nell’abbazia di Isola della Scala, domenica 8 nella basilica dei santi Felice e Fortunato di Vicenza. Un modo di coniugare musica e ricchezze architettoniche. •

V.C.