Motorcity, il debito di imposte è salito a due milioni di euro

Motorcity: il conto delle somme che secondo le amministrazioni pubbliche non è stato pagato, in termini di imposte municipali, si allunga. Anzi, come minimo raddoppia. E così, dopo il Comune di Vigasio, anche quello di Trevenzuolo è pronto a presentare istanza in tribunale, allo scopo di essere considerato un creditore privilegiato nella procedura fallimentare relativa alla società che, nell’area posta a cavallo del confine fra i due Comuni, avrebbe dovuto realizzare la pista automobilistica. Un progetto che è ora definitivamente tramontato, lasciando uno strascico di contenziosi dovuti ad imposte municipali non versate o, comunque, pagate solo in parte. Autodromo del Veneto Spa, infatti, ha negli ultimi anni contestato il calcolo dell’imposta fatto dagli uffici comunali, ritenendolo troppo elevato. «Secondo i nostri calcoli», spiega Eros Torsi, il primo cittadino di Trevenzuolo, «il Comune è in credito per quanto riguarda l’Imu di un milione 780mila euro, tenendo conto sia dell’imposta che non è stata pagata che delle sanzioni relative a questi omessi versamenti, e di altri 128mila euro per quanto riguarda la Tasi». Quest’ultima è la tariffa sui servizi indivisibili, che comprende, fra l’altro, la gestione del verde pubblico, della pubblica illuminazione o delle strade. «Tenuto conto di questa situazione, ora intendiamo dare incarico ad un professionista, allo scopo di costituirci, cosa che faremo a breve, nel procedimento fallimentare in corso», aggiunge il primo cittadino di Trevenzuolo. Il quale è pronto ad avviare un’iniziativa simile a quella alla quale sta dando attuazione l’amministrazione di Vigasio, la quale afferma di avere crediti per 1,8 milioni di euro e, per recuperarli, ha deciso di entrare nel concordato fallimentare, dando incarico per questo all’avvocato Stefano Dindo. La notizia che per la società che avrebbe dovuto realizzare la pista, Autodromo del Veneto Spa, è stato aperto il concordato fallimentare, è divenuta di dominio pubblico di recente. Si tratta di un passaggio importante per il territorio, e non solo, perché ad esso è legata la possibilità o meno per i Comuni di incassare imposte per milioni di euro. Il fallimento, infatti, significa la fine di un progetto faraonico che faceva parte di un piano di sviluppo dell'Ovest Veronese rimasto per buona parte irrealizzato. La procedura di concordato è stata avviata lo scorso anno davanti al tribunale di Reggio Emilia e segue una procedura di liquidazione iniziata nel 2018. Adesso sono passati giusto 22 anni da quando il Consiglio regionale ha emanato la legge che prevedeva la realizzazione della pista automobilistica. Il circuito e le opere ad esso connesse sono entrate nella programmazione urbanistica del territorio e 4 milioni di metri quadrati di terreno, due milioni 720mila a Vigasio e un milione 860mila a Trevenzuolo, sono stati acquistati dalla società che era nata per costruire il Motorcity. Il progetto, che era contestato dagli ambientalisti ma sostenuto da tutti gli enti pubblici interessati, avrebbe dovuto essere realizzato con investimenti fra uno ed un miliardo e mezzo di euro e godere di 424mila euro di investimenti pubblici. La prima società finalizzata alla realizzazione del progetto, che prevedeva anche un'area commerciale, un parco divertimenti, due hotel e spazi scientifici ed espositivi, è datata 2001. Si trattava di una srl, in cui aveva un ruolo importante la finanziaria della Regione Veneto Sviluppo. Poi la srl si è trasformata in spa, e nella sua ultima conformazione risulta partecipata per l'85 per cento, e per un valore di oltre due milioni 300mila euro, da Motorcity holding srl. Società, quest'ultima, che per il 66,66 per cento è a sua volta in mano a Coopsette, cooperativa rossa di Reggio Emilia del settore edile che era un colosso ma è anch'essa in liquidazione. Il 7,78 per cento di Autodromo del Veneto, che è pari ad un valore di 211mila euro, è in mano a Veneto Sviluppo, il 3,53 per cento a testa ce l'hanno i Comuni di Vigasio e Trevenzuolo, per un valore totale di oltre 192mila euro, e lo 0,16 per cento, che vale poco più di 4mila euro, è della Fiduciaria Valverde. Veneto Sviluppo ed i due Comuni già nel 2017 hanno avviato le pratiche, ora congelate, di uscita dalla società.•.