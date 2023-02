«Quel monitor è una tv». «No, lo usiamo per le telecamere». È scontro tra Rai e privati

La Cailotto di Vigasio fa ricorso contro il parere di un funzionario in sopralluogo. Nonostante la ditta utilizzi il terminale per le telecamere di sorveglianza, l'azienda pubblica esige che paghi l'abbonamento

Per il suo proprietario, e per chi l’ha installato, è un monitor che può essere utilizzato solo per vedere le immagini di un sistema di sicurezza. Per un incaricato della Rai si tratta invece di un televisore. Così, il funzionario Rai ha intimato il pagamento di 407,35 euro, ritenendo che sia stato «evaso» l’abbonamento all’azienda pubblica della Radiotelevisione, mentre il secondo ha risposto andando dall’avvocato, che ha già risposto in maniera formale.

La querelle, l'equivoco e la beffa

La querelle, che non si può non definire singolare, è la conseguenza di un controllo avvenuto in una ditta commerciale di Forette di Vigasio. Si tratta della Cailotto ingrosso snc, che da quarantotto anni vende articoli per tabaccherie, cartolerie e giocattoli.

Secondo quanto racconta Battista Cailotto, contitolare dell’attività con le figlie Nicoletta e Roberta, tutta la vicenda è frutto di un clamoroso equivoco. «Lunedì 30 gennaio», racconta Battista Cailotto, «si è presentato in ufficio un signore che, spiegando di essere incaricato di verificare che non ci fossero irregolarità, si è messo a guardare se c’erano delle tv in ufficio. Di televisioni non ce ne sono mai state, visto che noi qui lavoriamo e non guardiamo la tv, eppure questo signore, quando ha visto il video che costituisce il terminale dell’impianto di sicurezza, ha detto che si trattava di un apparecchio che veniva usato per guardare i programmi della Rai», aggiunge.

«Gli abbiamo spiegato in tutti i modi che non era così ma non c’è stato niente da fare», continua il commerciante che spiega anche che, a suo parere, oltre al danno si è aggiunta la beffa. «L’addetto ci ha chiesto quanto fosse grande il nostro magazzino e, quando gli abbiamo risposto è uno spazio di 1.800 metri quadrati, ha affermato che avremmo dovuto pagare un abbonamento come quelli che hanno i supermercati».

In campo anche i legali

Per coloro che in casa non hanno la tv, la vicenda sembra una storia d’altri tempi, visto che è da luglio 2016 che le famiglie pagano il canone Rai con la bolletta dell’Enel. Un’attività come la Cailotto ingrosso, invece, se avesse una tv in azienda dovrebbe effettuare uno specifico versamento. Ma i titolari non sono certo propensi a farlo. Anzi, si dicono pronti ad agire per far valere le loro ragioni.

«Sicuramente finiremo per spendere più di quanto ci costerebbe del bollettino che ci è stato consegnato ma c’è una questione di principio da far valere», dicono. I Caiolotto si sono rivolti a un legale, l’avvocato di Villafranca Paolo Covri, che ha inoltrato una comunicazione formale alla Rai, indirizzandola alla sede del Veneto.

Nella raccomandata l’avvocato spiega che i suoi assistiti «non provvederanno alla corresponsione di alcun canone» e diffida la società presieduta da Marinella Soldi dall’intraprendere qualsiasi iniziativa volta ad ottenerne il pagamento. Alla missiva è allegata la documentazione che spiega come la presunta tv sia invece un monitor collegato alle telecamere di sorveglianza, privo degli accessori necessari per ricevere il segnale televisivo e della sintonizzazione.