Mincio, trappole mortali per canoisti

È allarme per le trappole letali sul Mincio e nei canali collegati. Giovani canoisti sono infatti allettati dal percorrere tratti che colpiscono per le loro bellezze storiche e paesaggistiche, ma ne ignorano i rischi mortali, anche per la mancanza di avvisi idonei. L’ultima segnalazione è arrivata da un cicloamatore che venerdì pomeriggio ha notato dei canoisti stranieri affrontare l’ultimo salto del tratto del Mincio che da Borghetto porta verso Pozzolo. «Stavo pedalando lungo la ciclabile che va a Pozzolo e ho notato questi due ragazzi», afferma Antonio Bettio, sul cui viso c’è ancora la preoccupazione per la loro imprudenza, «che stavano affrontando un tratto che ha parecchi salti, tutti pericolosi. Chi è del posto non si sogna proprio d’affrontarli. Mi sono messo a urlare per avvertirli del pericolo, temendo di dover assistere ad un’altra tragedia, ma ormai erano arrivati lì. Per loro fortuna in questo periodo il Mincio è ricco d’acqua e ciò li ha aiutati a superarlo». Subito dopo lo scampato pericolo Bettio li ha rimbrottati a distanza. «Ho urlato loro», continua il testimone che ha segnalato la vicenda alla polizia municipale, «che avevano corso un rischio mortale e che non era quello il tratto di fiume da attraversare in sicurezza, ma non so se mi hanno compreso, anche perché erano in mezzo al fiume». Bettio che ama trascorrere del tempo lungo il Mincio, anche per tenersi in forma, segnala pure un altro tremendo pericolo che incombe sui canoisti inesperti. «Non esiste più da tempo», dichiara il cicloamatore, «il filo steso attraverso il Mincio prima dell’imbocco per il canale Diversivo e su cui erano appesi dei segnali che avvisavano la presenza di cascate non navigabili. Adesso, chi arrivasse da Nord e vedesse a sinistra lo sbarramento della diga dei tre mulini e a destra un ampio canale potrebbe essere tentato di percorrerlo, con esiti che nessuno vuole accadano più». Il Diversivo è infatti un canale artificiale che, dopo circa 600 metri arriva a Borghetto, presentando due scivoli, con in mezzo una vasca profonda la quale crea gorghi che non lasciano scampo. E non si contano le vittime che ha mietuto, dal canoista che non conosceva quel tratto al ragazzo che voleva recuperare un pallone caduto in acqua, al padrone di un cane caduto lì dentro. Un tributo di vittime che, secondo Luigi Spellini, presidente del Canoa club Verona, potrebbe essere definitivamente interrotto, mettendo in sicurezza le vie d’acqua e valorizzandole dal punto di vista turistico. «I fiumi come le strade richiedono manutenzione», sostiene Spellini, «e i costi che dovessero accollarsi i vari enti che se ne occupano potrebbero essere ripagati da un grande ritorno turistico. Basti pensare ai rientri economici per le comunità procurati delle ippovie e delle ciclovie che richiedono investimenti ben più consistenti». All’importante ruolo dei Comuni, s’aggiunge quello della Regione che spesso diviene centrale quando si è in zone di confine. «La Regione potrebbe veramente lanciare il cuore oltre l’ostacolo e far decollare definitivamente le vie fluviali», rimarca Spellini, «perché ha un’importanza cruciale sia a livello programmatorio che di coordinamento tra enti». In altre zone del Veneto vi sono già, come sul Brenta, diversi percorsi turistici per i battelli che toccano le ville palladiane o altri luoghi tipici. «Abbiamo avviato una mappatura dell’Adige e del Mincio», avverte il presidente, che sottolinea come un fiume frequentato diventi anche un fiume più pulito, «e siamo disponibili a supportare i Comuni, che speriamo d’avere come partner, per aiutarli a individuare quegli interventi che potrebbero restituire loro altre opportunità, in modo da evitare che succeda che si realizzino opere pubbliche che non considerano la possibilità d’attraversarle da parte dei canoisti». È accaduto infatti di recente per la diga di San Giovanni Lupatoto e l'augurio è che non accada per la diga di Salionze, il cui adeguamento, idraulico e strutturale, è stato assegnato alla ditta veronese Technital. •

Alessandro Foroni