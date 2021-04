Magalini, i ricoveri non calano

La terapia intensiva è ancora piena di pazienti covid. E nonostante il numero di ricoverati sia calato, resta sempre attorno alle cento persone all’ospedale Magalini di Villafranca che due giorni fa ha accolto altri sette pazienti tramite il pronto soccorso e nel solo mese di aprile ne ha curate 500. Qui è ancora presto per poter parlare di discesa. In questi giorni, infatti, il Veneto registra dati confortanti che fanno sperare in un calo della curva pandemica. Ma non a Verona, che resta la provincia più colpita dal coronavirus. E lo indicano le corsie degli ospedali. Da giorni il numero complessivo di ricoverati nella nostra provincia si è assestato attorno ai 300 pazienti covid, mentre nelle altre il dato si allenta al punto che venerdì l’assessore regionale alla sanità, Manuela Lanzarin, ha annunciato che da domani riapriranno specialità e attività chirurgiche che erano state congelate negli ospedali. Ma non al Magalini di Villafranca, ospedale covid ricovertito la seconda volta a fine ottobre e ancora alle prese con la pandemia: «Il problema principale resta la rianimazione che è sempre piena e lo è di pazienti più giovani e in condizioni più gravi», spiega il direttore dell’ospedale, Paolo Montresor. «In degenza poi abbiamo qualche paziente in meno, ma anche molti ricoverati al limite della terapia intensiva. E poi ci sono i negativizzati che però hanno quadri clinici molto seri ancora da superare». «Verona non è come le altre province venete», continua Montresor. «Ha iniziato dopo, ha subito molto e finirà dopo le altre città. È sempre stata una sorta di Cenerentola del Veneto per l’epidemia. Ora viviamo un momento di stallo, ma serio. Speriamo si comincino a vedere segnali di discesa della curva». In questi giorni, infatti, si sono visti gli effetti dei giorni trascorsi all’aria aperta in prossimità della Pasqua. Mentre ora i nuovi ingressi sono legati a contagi su altri contagi. Preoccupano anche le riaperture di domani: «Vedremo cosa accadrà, perché non si possono fare affidamenti solo sul clima: abbiamo sotto gli occhi la situazione in Brasile dove il clima è ben più caldo». C’è preoccupazione al Magalini anche perché il personale è ormai allo stremo e il ritorno alla normalità non è dietro l’angolo: «L’idea è di riaprire il prima possibile, ma per farlo dobbiamo sganciare il personale dalla rianimazione che però è ancora piena di pazienti. Ora pensiamo a quello, l’occhio è fisso su quel punto». Un forte appoggio lo garantisce al Magalini l’ospedale Orlandi di Bussolengo ancora ampiamente utilizzato per le degenze post-acuzie da covid. «È una struttura ora utilissima per Villafranca e per tutto il territorio», continua Montresor. Per entrambi gli ospedali, tuttavia, si può parlare anche di futuro. In attesa che tornino specialità e punto nascite, al Magalini è comunque aperta tutta l’attività poliambulatoriale. E venerdì è stato attivato il servizio di continuità assistenziale pediatrica, tutti i giorni dalle 8 alle 20, che garantisce prestazioni sanitarie non differibili e che richiedono un consulto specialistico pediatrico. Il servizio è al primo piano del blocco B nell’area specialistica pediatrica con accesso dedicato e percorso non-covid. Proseguono anche i lavori per l’ampliamento della terapia intensiva e a giugno si salirà al terzo piano per ampliare la semintensiva in moduli da due-tre letti che possono essere isolati per consentire la cura di pazienti contagiosi senza negare cure agli altri. «Sarà un gioiellino per tutta la provincia in caso di emergenze e urgenze come queste, che ci auguriamo di non vedere più», conclude Montresor. «Anche Bussolengo ha una prospettiva lusinghiera con reparti di riabilitazione, medicina, psichiatria e potenziamento del day e week surgery. Ci son lavori da fare per i quali sono stati chiesti finanziamenti in Regione». • © RIPRODUZIONE RISERVATA